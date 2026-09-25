Todo sobre la participación de Rosalía en el nuevo disco de U2: podría ser a través de un sample de una entrevista

U2 ha anunciado su disco Carnaval de luz, el que supone su regreso con material inédito tras nueve años y que llegará el 13 de noviembre.

El álbum ya ha dado mucho de qué hablar por su tracklist, con títulos en español como el propio nombre del disco y por dos participaciones destacadas: su colaboración con Dolly Parton y la presunta participación de Rosalía.

Y es que el nombre de la catalana consta junto a la pista cuatro del álbum, The Mirror Maker (Rosalía). Las cuentas de fans no han tardado en hacerse eco de esta participación, descartando desde el principio que se trata de una colaboración.

Y, sobre todo, se ha llegado a la conclusión por la forma de añadir el nombre de Rosalía junto al título de la canción, que no consta como featuring como sí lo hace Dolly Parton en Torn.

Un posible sample de una entrevista

Dado el nombre de la canción, The Mirror Maker, muchos han apuntado a que la canción de U2 usará un sample de la entrevista en el espacio Subway Takes que se grabó el pasado noviembre.

En él, la catalana hablaba con el conductor del programa, Kareem Rahma, en el metro de Nueva York, y un fragmento la artista habla de 'espejos': "Creo que no hay espejos perfectos en la naturaleza, así que creo que creo que no estamos hechos para mirarnos tanto y tan fácilmente".

"Y tenemos un móvil en el que mirarnos como un puto espejo todo el rato", destaca la artista en su intervención sobre el tema.

Este modus operandi de la banda irlandesa sería similar al que hizo Rosalía en la canción La Yugular, en la que añade una grabación de voz de Patti Smith en una entrevista.