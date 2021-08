Sarah Shahi y Adam Demos: su amor tras eróticas escenas de 'Sexo/Vida', la serie que triunfa en Netflix

Su explícito título no deja duda al espectador: las escenas eróticas de Sexo/Vida han sido uno de los temas más comentados de este verano. Siempre en tendencias, la nueva serie estrella de Netflix ha levantado pasiones gracias a su adictiva trama, su claro contenido sexual y a la química entre sus protagonistas.

A través de ocho capítulos, la serie cuenta la historia de Billie Connelly (Sarah Shahi), una ama de casa y madre que recuerda con añoranza y fantasea con esos años de locura y sexo con su atractivo exnovio Brad (Adam Demos) antes de convertirse en la esposa del cariñoso Cooper (Mike Vogel). A partir de aquí, podemos ver un triángulo amoroso entre la mujer, su oscuro pasado y su marido, haciendo hincapié en el deseo femenino.

Amor detrás de las controvertidas escenas sexuales

Sin embargo, lo que muchos espectadores no saben es que, detrás de las controvertidas escenas de sexo, se esconde una historia de amor entre sus dos protagonistas, Sarah Shahi y Adam Demos.

La relación entre Billie y Brad, donde la química es palpable, ha traspasado la ficción de Sexo/Vida. Así, la actriz Sarah Shahi, de 41 años, también parece estar absolutamente enganchada al guapísimo Adam Demos, de 36, también en la vida real. Según parece, el flechazo en la sala de maquillaje fue instantáneo y desde entonces están juntos.

"Como actor, pasamos mucho tiempo fingiendo ese tipo de intimidad con alguien. Pero lo que fue interesante desde mi punto de vista es enamorarse de la persona de la que se supone que te enamoras ante la cámara. Es algo así como, 'Oh, no sé si esto es algo que podría haber actuado", decía la propia Shahi sobre su relación con Adam Demos.

La actriz estadounidense, de origen iraní, estuvo casada hasta el año 2020 con el también actor Steve Howey, conocido por sus papeles en películas como Guerra de Novias o Algo Prestado, con el que tiene dos hijos en común. Sin embargo, aunque se ha rumoreado mucho que la llegada de Adam Demos podría haber supuesto el final de la relación –por una infidelidad–, lo cierto es que ninguno de los dos actores se ha pronunciado respecto a su divorcio.

"No estoy segura de cómo dos personas de lados tan diferentes del mundo pueden tener tanto en común, estar hechos para conocerse, estar hechos para estar juntos. Pero sé que he conocido a mi alma gemela. He encontrado a mi 'para siempre'. Nunca he amado tan profundamente, tan fuerte y con tanta ferocidad", declaró la actriz en su cuenta de Instagram para felicitar el cumpleaños del actor australiano.

La explícita escena de Sexo/Vida que se ha convertido en viral

Sexo/Vida tampoco ha escapado de las polémicas virales, menos aún después de que muchos usuarios señalaran "un gran detalle" en el tercer capítulo de la primera temporada. Durante este episodio, Brad (Adam Demos) aparece dándose una ducha en el gimnasio y, cuando se gira, muestra a cámara su miembro.

Por unos instantes, el pene del actor permanece en primer plano de la pantalla y su tamaño ha llamado la atención de muchos espectadores, que comenzaron a grabar su primera reacción a este trozo de capítulo, invitando a otros a hacer lo mismo.

¿Lleva una prótesis en la escena?

Al ser preguntada por si en la escena Adam Demos usó una prótesis para la grabación, su pareja, Sarah Shahi contestó tajantemente: "Simplemente no es mi lugar para contarlo. Una mujer nunca besa y luego lo cuenta, y tampoco un caballero, así que…", explicaba la actriz.