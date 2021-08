La comentada escena de sexo de Adam Driver y Marion Cotillard en 'Annette': ¿Es posible cantarle a una vagina?

La película musical Annette, de Leos Carax, fue una de las cintas más comentadas del pasado Festival de Cannes, provocando diversas reacciones en la industria cinematográfica. Muchos la han calificado ya como película de culto, gracias en parte a sus perturbadoras imágenes, que causan una sensación incómoda en el espectador.

Protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard, la cinta cuenta la historia de Henry, un monologuista cómico de humor incisivo, y Ann, una cantante de renombre internacional. Centro de todas las miradas, juntos forman una pareja feliz rodeada de glamour, hasta que el nacimiento de su primogénita, Annette, les cambia la vida.

Sin embargo, la escena que sin duda causó un mayor impacto fue la escena de sexo oral entre los dos protagonistas de la cinta: Adam Driver interrumpe un cunnilingus a Marion Cotillard para seguir cantando el tema principal de la película, We Love Each Other So Much, de los Sparks.

Una grabación difícil... y en vivo

La grabación de esta escena no fue fácil para los actores debido a las dificultades técnicas y a las condiciones impuestas por el director de la cinta. Aunque en los musicales las canciones suelen estar grabadas en un estudio y, posteriormente, se hace playback en el set, la película de Carax rehuye de ello y apuesta por cantar en vivo para dar cabida en las voces al efecto de los movimientos.

Por ser capaz de superar estas dificultades, Marion Cotillard elogió durante una intervención a Adam Driver por poder cantar mientras simulaba sexo oral, un desafío aparente cuando tienes que grabar las actuaciones de canto en vivo.

Según explicaba Marion Cotillard en la rueda de prensa del festival, "Leos quería que todo estuviera completamente en vivo", algo que se sumó a la complejidad del set: "Nos encontramos cantando en posiciones muy complicadas, inclinándonos hacia atrás o simulando sexo oral; en posiciones acrobáticas que técnicamente modifican tu forma de cantar".

Sin embargo, muchos de los espectadores han destacado que, pese a las expectativas, Henry, el personaje de Adam Driver, realmente no canta directamente a la vagina de Marion Cotillard, sino que se detiene brevemente en el acto para repetir una línea que le acaba de cantar.

Adam Driver, el nuevo galán de Hollywood

Annette también prolonga ese despertar de Adam Driver como el nuevo galán de Hollywood. Y es que, a pesar de no entrar en los convencionalismos de belleza que ha marcado siempre la gran pantalla, el actor de Star Wars se ha convertido, desde su estreno en Girls de Lena Dunham, en uno de los actores más deseados y admirados de la escenografía actual.

Con unas formas algo rudas y un sex-appeal extraño, Adam Driver es, sin duda alguna, el intérprete de moda en Estados Unidos.