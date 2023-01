Selena Gomez y Zoe Saldaña protagonizarán la comedia musical 'Emilia Perez'

Selena Gomez está en el momento álgido de su carrera como actriz. La intérprete de Rare no para de sumarse a proyectos interpretativos y recientemente acaba de ser nominada a los Globos de Oro como mejor actriz en serie de comedia por Only Murders in the Building.

Además el nombre de Selena no para de rumorearse como posible incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en la serie Agatha: Coven of Chaos.

Por el momento lo que sí se sabe es que compartirá pantalla con la actriz del UCM Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón en Emilia Perez, una producción que comenzará a rodarse en primavera de 2023.

El rodaje se tuvo que retrasar seis meses por conflictos de horario ente los miembros de reparto y esta fechado para comenzar en abril, según informa la revista Variety.

La ubicación también ha cambiado: inicialmente se iba a grabar en México y ahora se hará en un estudio cerca de París.

Se trata de una comedia policiaca musical dirigida por el director de cine francés Jacques Audiard, ganador de un premio César y un BAFTA a mejor película.