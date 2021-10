Selma Blair, que triunfó como actriz a principios del 2000 con películas como Crueles intenciones, Una rubia muy legal, Hellboy o La cosa más dulce, acaba de estrenar su documental Introducing Selma Blair (Presentando a Selma Blair).

Una cinta en la que la intérprete de 49 años relata su día a día luchando contra la esclerosis múltiple que sufre y que le impide, entre otras cosas, mantener una conversación de más de media hora seguida o caminar sin la ayuda de un bastón.

Una enfermedad que le detectaron en 2018 y que ella misma anunció en redes sociales: "Estoy incapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer las cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS roto. Pero lo estamos logrando. Y me río y no sé exactamente qué haré, pero haré lo mejor que pueda".

Un diagnóstico que llegaba tarde, ya que Blair estuvo visitando médicos durante años para averiguar de dónde procedían los dolores y el cansancio que sentía constantemente.

En el documental, la propia actriz explica que sufrió gaslighting por parte de los doctores —un tipo de manipulación que hace creer a la persona manipulada que está teniendo una percepción equivocada de la realidad— que le aseguraban que "simplemente era otra actriz, madre y mujer exhausta después de soportar años de apenas existir en un cuerpo plagado de inexplicable dolor, fatiga y dudas sobre sí misma".

En el documental, Selma habla con total franqueza de lo que le dijeron los médicos una vez diagnosticada la esclerosis múltiple. "Me dijeron que hiciese planes para morir", afirma con calma, ya que si hay algo que tiene claro es que nunca va a dejar de luchar.

Arthur, su principal motivo para luchar

En la cinta también aparece Arthur, el hijo de 10 años de la actriz. El pequeño aparece en una escena especialmente conmovedora, rapándole el pelo a su madre cuando ésta empieza a experimentar la caída de pelo provocada por la quimioterapia.

Arthur es el principal motivo por el que la actriz ha querido rodar este documental. Sara Michelle-Geller, con quién protagonizó Crueles intenciones y con quien mantiene una gran amistad, lo explica en el documental: “Ella decía: ‘Dios no lo quiera, si no lo logro, Arthur tendrá un diario en vídeo de lo que pasé. Nunca tendrá que preguntarse si me rendí. Sabrá que luché mucho para estar a su lado.

Pero la constante lucha de Selma ha tenido su recompensa, ya que recientemente le han dado una gran noticia: su enfermedad está en remisión. "Eso significa que no puede empeorar. Y eso es enorme, me deja respirar", ha confesado la actriz.

Qué es la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune que afecta a la mielina o materia blanca del cerebro y de la médula espinal. Las personas que la sufren presentan síntomas como problemas de coordinación y equilibrio, debilidad muscular, entumecimiento de los músculos, problemas de la vista, sensación de picazón e incluso dificultades para pensar y memorizar cosas, entre muchos otros síntomas.

Se desconocen las causas que pueden provocar la esclerosis múltiple, aunque los especialistas sospechan que pueda tener su origen en algún tipo de virus desconocido que hace el cuerpo produzca anticuerpos equivocados contra su propia mielina.

Todavía no existe una cura para la esclerosis múltiple, pero existen varios tratamientos, la mayoría en fase experimental, para intentar combatir los síntomas y frenar el desarrollo de la enfermedad.