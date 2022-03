"A Serrat no le dicen eso": Mala Rodríguez y Esperanza Aguirre critican el machismo en las sesiones de fotos

En el último Encuentros inesperados, Mamen Mendizábal ha abordado varios temas relacionados con la mujer para conocer las opiniones y puntos de vista de las cuatro invitadas: Mala Rodríguez, Esperanza Aguirre, Carolina Iglesias y Luz Sánchez-Mellado.

La presentadora muestra una imagen de Soraya protagonizando la portada del diario El Mundo, una sesión de fotos que dio mucho qué hablar por mostrar a la política con una imagen nada habitual.

"En esa época, Soraya estaba empezando en política y el fotógrafo le diría 'ponte así'. Vamos a hacer la foto que yo quiero", ha respondido Esperanza, asegurando que iba a defender a Soraya pese a no ser de su línea política.

Mala Rodríguez se ha mostrado de acuerdo con Esperanza, revelando la experiencia que tuvo en una sesión de fotos para otro conocido diario. "Me decía 'pon cara de mala', que me lo dicen mucho, y no se cual es mi cara de mala, es esta", ha contado sorprendida la cantante.

"Y ya el hecho de '¿puedes subirte a esta mesa?' ahí ya le dije 'perdóname, ¿tú a Serrat le dirías esto?". ha añadido.

¿Aparecer en una foto sexy en política te invalida?", ha preguntado Mendizábal, a lo que Rodríguez ha respondido tajante: "En cualquier sitio te invalida. Porque te dicen 'estás tirando de físico porque no tienes intelectualidad.".

Por último, Mamen Mendizábal ha reivindicado el capital erótico como una herramienta a la altura del intelecto o los recursos sociales.