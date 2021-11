Ed Sheeran explica el importante motivo por el que no tiene móvil desde hace seis años

Ed Sheeran está de visita por España y no ha dejado pasar la oportunidad de acudir a El Hormiguero para presentar su nuevo disco Equals. El artista británico también ha hablado cómo su vida personal marca las canciones de sus discos y ha explicado por qué no tiene teléfono móvil: "No tengo teléfono móvil dese hace seis años. Tengo iPad, y correo electrónico en el iPad y cuando voy en coche me pongo a contestar correos y cuando me bajo del coche lo guardo y no lo toco".

Y aunque pueda parecer que no tener móvil hace que esté más desconectado de la gente, lo que ocurre es totalmente lo contrario: "Interactúo con las personas. No estoy preguntándome si me está llamando alguien. No sé, creo que es la mejor forma de interactuar con la gente. Cuando voy a cenar con mi mujer estoy presente al 100%. Antes estaría contestando mensajes o mirando no se qué".

Ante esta explicación, Pablo Motos le pregunta que cómo ve él a las personas que sí utilizan teléfono móvil, a lo que el artista responde que no es necesario estar todo el tiempo conectado porque eso hace que desconecten de lo que es realmente importante: "En este sector en el que yo trabajo hay gente que está conectada todo el tiempo. No con sus hijos ni con su mujer, sino con el mundo entero. Y no tienes que estar contestando correos a medianoche. Yo cuando veo a la gente, no tengo móvil y la conversación es mucho más real, porque nos ponemos al día. Si estamos todo el rato mensajeando no tenemos nada de lo que hablar".

Eso sí, ha confesado que cuando su hija de un año sea más mayor, tendrá que comprarse un teléfono porque va a tener que estar localizable en todo momento.