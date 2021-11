La historia de Ed Sheeran y Cherry Seaborn: flechazo adolescente, novios gracias a Taylor Swift, boda secreta y una hija de un año

Ed Sheeran es uno de los artistas con más éxito de todo el planeta. Su nuevo trabajo, Equals, es una muestra de ello. Pero lo cierto es que el artista británico de 30 años lleva años deleitándonos con temas de lo más románticos.

¿Y quién le inspira para componer canciones tan preciosas como Perfect, How would you feel o Castle on a hill? Cherry Seaborn, su mujer y la madre de su hijo.

Su flechazo de la adolescencia

Ed y Cherry se conocen desde los 11 años, pero no surgió nada entre ellos hasta la adolescencia cuando estudiaron juntos en el Thomas Mills en Suffolk, Inglaterra. Durante esa época, Sheeran ha confesado en más de una ocasión que se enamoró perdidamente de Cherry, su romance fue muy breve porque ella se mudó a Estados Unidos para estudiar una maestría (posgrado) en la Universidad de Duke.

Él se centró en la música y ella en el hockey

Mientras Ed Sheeran decidió abandonar sus estudios para centrarse en la música, Cherry estudió Ciencias en la Universidad de Durham en el Reino Unido. Fue allí donde despuntó en el hockey haciendo que su equipo ganase los campeonatos británicos universitarios de 2012 y 2013.

Cuando Cherry viajó a Estados Unidos en 2013 para estudiar un posgrado en Administración en la Universidad de Duke, continuó centrada en el hockey sobre hierba, llegando a jugar en primera división en la Universidad de Carolina del Norte.

Tras graduarse, Cherry empezó a trabajar en Wall Street para la firma de contabilidad Deloitte.

Su reencuentro con Ed Sheeran en una fiesta de Taylor Swift

Aunque continuaban manteniendo el contacto, Ed y Cherry tenían vidas muy distintas. Él ya se había convertido en una estrella de la música y ella disfrutaba de un gran trabajo en Wall Street, por lo que parecía que sus vidas no volverían a cruzarse, y menos viviendo a miles de kilómetros de distancia.

Pero todo cambió en 2015, cuando Ed se encontraba de gira por Estados Unidos y acudió a una fiesta que organizó Taylor Swift con motivo del 4 de julio (Día de la Independencia de Estados Unidos).

"Salí de gira de nuevo, y luego fui a la fiesta del 4 de julio de Taylor. Le estaba enviando mensajes de texto [a Seaborn] y ella me dijo: 'Estoy en Rhode Island en una fiesta del 4 de julio', y yo estaba como, 'Yo también'. Le dije a Taylor: '¿Puedo invitar a una antigua compañera de escuela?' El resto es historia".

La conexión que sintieron al verse de nuevo años después fue tan fuerte que en 2016 Seaborn pidió el traslado a la sede que Deloitte tiene en el Reino Unido para estar más cerca del artista.

Un parón para fortalecer su amor

Cuando Cherry volvió al Reino Unido, Ed Sheeran anunció que se retiraba de la música durante un tiempo, para el pesar de sus millones de seguidores. No fue para otra cosa sino que para fortalecer su relación con Cherry.

"Básicamente pensamos: 'Dejemos nuestros trabajos y tengamos un año de formar un vínculo estrecho y una relación", explicó Ed en una entrevista en 2017. Fue entonces cuando la pareja se tomó un año "sabático" y se dedicaron a viajar juntos por diferentes países.

Tras terminar estas vacaciones, Ed Sheeran le pidió a Cherry que se casara con él esas mismas Navidades.

Una íntima boda secreta

La boda tuvo lugar un año después de esa temporada que estuvieron viajando juntos, poco antes de las Navidades de 2018 en la propia residencia del cantante en Suffolk, en el Reino Unido.

A la ceremonia no acudió ningún famoso, tan sólo unos 40 invitados entre los que se encontraban familiares y amigos cercanos a los novios. Los asistentes tenían completamente prohibido filtrar nada sobre el enlace, ya que querían que la ceremonia transcurriese en la más estricta intimidad.

Lyra Antarctica, la primera hija de Ed y Cherry

Manteniendo la discreción habitual, en agosto de 2020 Ed Sheeran anunció que él y Cherry estaban esperando un bebé, sin dar más datos sobre el sexo o el estado de gestación de la joven.

Poco después, en septiembre de 2020, anunciaban la gran noticia en redes sociales. "La semana pasada, con la ayuda de un increíble equipo de partos, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y saludable hija, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble y estamos en la novena nube aquí. Esperamos que podáis respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor, os veré cuando sea el momento de volver, Ed", decía el cantante junto a una foto de la cuna de la bebé y unos pequeños calcetines.

Las canciones inspiradas en Cherry Seaborn

Cherry es la musa indiscutible para que Ed componga sus temas más románticos. Y son varias las canciones que se conocen que están dedicadas o inspiradas en su chica.

'Castle On The Hill'

Esta canción cuenta la historia de su juventud. Ambos se criaron en Framlingham, Suffolk, donde un castillo llamado Framlingham Castle. Ellos mismos han explicado que su primer beso fue en ese castillo.

'Perfect'

Ed Sheeran escribió esta canción durante el año sabático que la pareja decidió pasar juntos en 2017, concretamente durante un viaje a Ibiza.

En este tema, el artista británico repasa toda su historia de amor: "Solo éramos niños cuando nos enamoramos / sin saber lo que era / no te dejaré esta vez".

'How Would You Feel'

Al igual que Perfect, How would you feel canción también está incluida en el álbum Divide, que Ed lanzó tras haber estado viajando con Cherry por diferentes países.

Cuando salió a la luz, muchos seguidores le dieron las gracias públicamente a Seaborn por haber inspirado al cantante para esta canción: “Me estoy tomando un tiempo, utilizando mi vida / para enamorarme más profundamente de ti / así que dime que me amas también”.

'End game'

En esta colaboración con Taylor Swift y Future, Ed habla de cuando se volvió a reencontrar con Cherry en una fiesta en casa de la artista: "Lo supe cuando era joven / Nos conectamos cuando éramos un poco mayores" y "Algo nació el 4 de julio"