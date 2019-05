Sophie Turner llevaba tatuado el final de Juego de Tronos y no te habías dado cuenta

El final de Juego de Tronos ha dividido al mundo. Por un lado están los que consideran que la octava temporada no ha estado a la altura y, por otro, los que piensan que el final ha sido redondo. Sea como sea, lo que sí es cierto es que el spoiler más temido de todos los tiempos estaba delante de nuestros ojos... ¡Y no lo habíamos visto!.

'La manada sobrevive'. Esa es la frase que Sophie Turner (Sansa Stark) se tatuó hace más de un año junto a un dibujo de un lobo, símbolo de la casa Stark.

"Mucha gente me aconsejó que no me lo hiciera porque parecía que lo estaba descubriendo todo, ¡pero no! Es solo una cita de una temporada pasada. Todos creen que la manada realmente sobrevive, pero es solo una moraleja que me gusta", confesó en una entrevista en el programa The Late Late Show, presentado por James Corden.

Aunque en la entrevista Sophie asegurase que se trataba de una frase que le gusta, la actriz ya conocía el desenlace final de la serie... ¡Y nos la coló a todos!

Efectivamente, la frase 'la manada sobrevive', la hemos podido escuchar en varias ocasiones a lo largo de la serie. Por ejemplo, cuando Ned Stark se la dice a Arya en la primera temporada: "Déjame decirte algo sobre los lobos, hija. Cuando cae la nieva y soplan los vientos helados, el lobo solitario muere pero la manada sobrevive".