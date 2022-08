The Flash: ¿Qué probabilidades hay que se estrene tras los escándalos de Ezra Miller?

Es innegable que Ezra Miller está perdiendo la cabeza. La multitud de polémicas en las que se ha visto envuelto últimamente hacen que el prestigio del actor haya caído en picado.

Esto no afecta solo al actor, también está afectando a Warner que ha retrasado el estreno de The Flash hasta junio de 2023 a la espera de que se calmen los conflictos con el intérprete. Sin embargo, parece que el actor mejore su actitud por lo que el estreno del filme está en la cuerda floja. Hacemos un análisis de la situación.

Las continuas polémicas de Ezra Miller

Desde comienzos de este año, Ezra Miller ha protagonizado numerosas polémicas como altercados en Islandia y Hawaii, acusaciones de agresión o abuso de menores, entre muchas otras. La última acusación que se ha sumado a la lista es la de allanamiento de morada y robo.

A todas las denuncias y las ordenes de alejamiento también se han unido conductas erráticas y extrañas como llevar armas y chaleco antibalas por miedo a ser perseguido por el FBI y el Ku Klux Klan, lo que denota que el actor sufre severos problemas mentales.

Todo esto hace que la carrera del actor está acabada o casi acabada. Sin embargo, hay algunas películas que ya han sido filmadas que están protagonizadas por el actor, el caso más destacado es The Flash.

¿Qué está pasando en Warner?

David Zaslav, nuevo consejero delegado de Warner, dejó claro en CNBC que el estreno en cines sería la estrategia central de la compañía, dejando así de lado el streaming. Debido a este cambio Batgirl se canceló a pesar de haber costado 90 millones de dólares y estar casi acabada.

Warner está apostando por The Flash, debido a que es un estreno en cine, así retrasó la fecha de lanzamiento como un intento de apaciguar la situación con Ezra Miller antes del estreno dado que no se puede ni eliminar al intérprete, ni regrabar su parte con otro actor puesto que da vida a diferentes personajes y aparece en prácticamente en todas las escenas.

Además, The Flash supone el comienzo del universo cinematográfico extendido de DC, lo que haría que esta película sea fundamental para más estrenos de Warner en colaboración con DC.

Las tres alternativas para 'The Flash'

El estudio se está preparando para tres alternativas tal y como comenta The Hollywood Reporter. La primera parte de la base de que Ezra Miller ha dicho a Warner que buscará ayuda profesional tras regresar a su granja en Vermont. Si esto ocurre, la película se estrenará en cines como estaba previsto y el actor podría dar una entrevista en algún momento explicando su comportamiento errático durante los últimos años, además, sería parte de la promoción de la película, aunque de manera limitada.

La segunda opción parte de la base de que Ezra Miller mienta y no busque ayuda. Warner lanzaría la película, pero sin contar con el actor durante la promoción y, por supuesto, la compañía no seguiría contando con él en futuros proyectos.

La tercera opción de momento no es plausible puesto que no sería bueno para Warner cancelar otra película y menos cuando esta ha costado 200 millones de dólares, pero, si la situación empeora, a la compañía no le quedará más remedio que renunciar a estrenar el filme.

Las otras películas de Ezra Miller

Antes de que comenzaran los escándalos Ezra Miller había rodado Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindenwald que siguió adelante a pesar de todo lo que estaba ocurriendo.

La película fue un fracaso, aunque, no se puede culpar solo a Ezra Miller. La película también se enfrentaba a polémicas con el cambio de Johnny Depp debido a su mediático juicio y con las acusaciones de transfobia hacia J.K. Rowling.

En Daliland, Ezra Miller encarna a una versión juvenil de Salvador Dalí y, aunque la película no va a eliminar la presencia del actor, sí borrará al intérprete de los créditos para presentarse en los festivales de cine.