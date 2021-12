Tom Holland revela cómo arruinó su audición para 'Star Wars': "No podía dejar de reír"

¿Podríamos haber visto a Tom Holland con una espada láser? Lo cierto es que parece que el actor inglés podría haber sido una de las opciones que se barajó para las últimas películas de la franquicia de Star Wars, pero finalmente el trabajo no salió adelante.

El intérprete de Spider-Man acaba de presentar la última cinta de la saga del superhéroe arácnido y en una entrevista en el último episodio de Hot Ones —un programa en el que los invitados deben probar salsas cada vez más picantes en las alitas de pollo—, el actor reveló que no consiguió pasar el corte para estar en una de las películas de Star Wars.

Según ha explicado el actor, él mismo arruinó su actuación en la audición al no poder aguantar la risa después de que una mujer leyera las líneas de uno de los androides frente a él. "Recuerdo haber pensado, 'No hay forma de que esta señora lea las líneas del robot frente a mí', solo porque eso sería ridículo. No recuerdo cuál era mi línea, pero era, '¡Volvamos al halcón!' Y luego esta señora, bendita sea, se sentaría allí con total compromiso y ella solo dijo, ' bip-bip-boop-boop...'", explica Holland.

Tras este primer intento, el británico siguió sin poder hacer frente a su risa y llegó a preguntar si hablaban en serio: "Recuerdo que dije: 'En realidad, no vas a hacer eso, ¿verdad?' Y ella dijo, 'Bueno, sí, el robot es parte de la escena, él es el personaje' ", agregó. "Simplemente me reí, porque ¿sabes cuándo te das cuenta de que algo anda mal? No podía dejar de reír".

Sin embargo, el actor también matizaba sus palabras, asegurando que esa no fue la única razón por la finalmente no obtuvo el papel: "Creo que John Boyega fue mejor para el papel que yo", reiteró.

John Boyega // Star Wars

De Star Wars al Universo Marvel

Aún así, el gran papel de Tom Holland sí ha llegado de la mano de otra de las sagas más importantes de la historia del cine. Y es que, durante ya varios años, hemos podido ver al joven actor encarnando a la renovación del nuevo Peter Parker en películas como Spider-Man: Homecoming o la recién presentada Spider-Man: No Way Home, que llegará a nuestros cines el próximo 17 de diciembre.

El actor ha demostrado ser un gran fanático de Marvel y, aunque dice que llegó "muy tarde" al MCU, lo cierto es que siente que haber formado parte de esa película es "un gran honor".

La próxima entrega del superhéroe arácnido llegará muy pronto a las grandes pantallas, pero lo cierto es que el actor ha dejado un mensaje muy ilusionante para los fans de la saga: "Es la mejor película de Spider-Man que jamás se haya hecho. Es muy divertido y emocionante, es emotivo, es sincero. Ha sido un gran honor interpretar a Spider-Man durante todo este tiempo y llegar a este punto. Honestamente, él significa el mundo para mí".