La Toya Jackson reveló en Twitter que venía a Mask Singer y no nos dimos cuenta

La segunda edición de Mask Singer España empezó por todo lo alto desvelando la identidad de una estrella internacional: La Toya Jackson.

La artista, que se escondía tras la máscara de Menina, deleitó al público interpretando Lovefool de The Cardigans en su primera actuación, pero no pudo vencer a Ángel en su duelo final, donde cantó r Never really over de Katy Perry.

Una sorpresa tanto para el público como para el jurado, ya que nada hacía sospechar que la estadounidense fuese una de las concursantes del programa... O si.

El pasado 3 de abril, la propia La Toya publicó un vídeo en Twitter en el que se le veía ataviada con gafas de sol, mascarilla y un mono para protegerse eficazmente ante un posible contagio en el aeropuerto.

En la publicación, explicaba lo bien protegida que iba para viajar a España, deseando a sus seguidores un feliz fin de semana. Tras su paso por el programa, muchos usuarios volvieron a esa publicación para dejar constancia del motivo de su viaje utilizando el hashtag #MaskSinger1.

A pesar de no haber revelado que iba a participar en Mask Singer, La Toya dio su primera pista casi dos meses antes de su aparición en el programa.