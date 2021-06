¡Tenemos segundo desenmascarado! La gala de este lunes de Mask Singer 2 ha desvelado que Isabel Preysler se escondía bajo la máscara Gatita.

La socialité hispano-filipina cantó Waterloo de Abba y en el duelo final se atrevió con Last Dance, de Donna Summer. Pero finalmente fue vencida por Dragona.

Isabel Preysler ha quedado al descubierto después de que en la primera gala se conociese la verdad sobre Menina. La Toya Jackson, la hermana pequeña de Michael Jackson, se unió a esta edición de Mask Singer para interpretar en la primera gala Lovefool de The Cardigans y cantar en el duelo final contra Ángel Never really over de Katy Perry.

13 máscaras aún por descubrir

El desenmascaramiento de este lunes deja dos caras a la luz y 13 todavía por descubrir. Esta edición de Mask Singer cuenta con tres máscaras más que la primera, un total de 15. Esto significa que quedan 13 por salir a la luz.

13+1, porque hay una máscara más: Dama Centella. Esta es la máscara digital, cuya identidad se desvelará en la gala final de Mask Singer: adivina quién canta. Mientras tanto, cada semana, en redes y la web del programa se publicará material exclusivo obre el personaje para que la audiencia adivine quién es.

Dama Centella es del público, las otras máscaras son de los investigadores: José Mota, Javier Ambrossi, Javier Calvo y la ganadora de la pasada edición, Paz Vega. Ellos son los que se encargan de sacar a la luz a Menina, Cocodrilo, Erizo, Ángel y Cactus; pero las voces de Dragona, Flamenco, Gatita, Huevo, Mariposa, Medusa, Monstruita, Perro, Plátano y Rana todavía son un misterio.

¿Quién se llevará los prismáticos de oro?

La máscara digital es una de las grandes novedades de Mask Singer 2, la otra es el premio que se disputan los investigadores. José Mota, Paz Vega, Javier Calvo y Javier Ambrossi compiten por hacerse con los prismáticos de oro, que es un reconocimiento al que más visión tenga para desenmascarar a los participantes. ¡A ver esas apuestas!