Uno de los primeros guionistas de 'Los Simpson' revela el mayor secreto sobre Homer

Los Simpson llevan 32 años en nuestras vidas. La familia de Springfield llegó a la televisión en 1989 y desde entonces Homer Simpson ha mantenido un secreto.

Ese secreto lo ha sacado ahora a la luz John Swartzwelder, uno de los primeros guionistas de la serie, autor de los 59 primeros episodios, ha revelado ese secreto en la que es su primera entrevista con un medio.

Swartzwelder ha confirmado en The New Yorker lo que ya había insinuado el ex showrunner Mike Reiss: Homer Simpson nació como un "perro que habla".

"Sí, es un gran perro que habla. En un momento es el hombre más triste del mundo, porque acaba de perder su trabajo, se le cayó el sándwich o mató accidentalmente a su familia. Luego, al momento siguiente, es el hombre más feliz del mundo, porque acaba de encontrar un centavo, tal vez debajo de uno de sus familiares muertos. En realidad no es un perro, por supuesto, es más inteligente que eso, pero si lo escribes como un perro, nunca te equivocarás".

El comentario de Swartzwelder ha arrojado luz sobre el personaje y ayuda a entender un poco mejor su comportamiento cambiante del personaje.

Homer pasa de cero a cien en cuestión de segundos. Pasa de estar eufórico por noticias insignificantes a enfadarse y querer estrangular a su hijo. Si hay que definir a Homer, se diría que es perezoso, a veces agresivo, en ocasiones inmaduro e incluso impulsivo. Se mueve por instintos primarios, como el hambre, y eso en el fondo recuerda al instinto animal.