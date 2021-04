Jordi Sánchez tras superar la Covid: "Entiendo que con 20 años es complicado, pero hay que hacer un esfuerzo"

No ha sido una experiencia fácil. Jordi Sánchez dio positivo en COVID y pocos días después tenía que ser ingresado en el Hospital Fundación Jiménez Díaz para ser atendido por una neumonía bilateral. Los médicos que atendieron al actor tuvieron que inducirle un coma y mantenerle durante 24 días en la UCI a la espera de que su estado de salud mejorase.

Durante ese tiempo, Jordi Sánchez tuvo sueños terribles en los que vio a su hijo muerto, incluso visualizó cómo gestionaba los papeles para el entierro. Al despertar, estaba muy desconcertado y no sabía si todas aquellas pesadillas eran reales o no. Por suerte, todo era un efecto de las medicnas empleadas para mantenerle en coma y acabó al volver a abrir los ojos.

De su experiencia ha querido hablar en Más vale tarde donde ha vuelto a recordar cómo fueron esos duros momentos y tanbién la secuelas que sufre: "Tengo que ir al fisio a coger masa muscular porque ya estaba delgado por la serie que estaba grabando y he perdido ocho kilos más".

El mensaje de Jordi Sánchez a los irresponsables: "Nos ha tocado esto, a mis abuelos les tocó ir a la guerra" // laSexta.com

Durante su intervención en el programa de laSexta, Jordi Sánchez ha explicado que ver las fiestas ilegales que se realizan por todo el territorio le ponen "mal cuerpo" porque da la sensación de que esto "no va a terminar nunca" y ha querido enviar un mensaje a los más jóvenes para pedirles responsabilidad en estos duros momentos: "Entiendo que con 20 años tienes muchas ganas de fiesta y que es muy complicado... para cada uno es complicado gestionar esto. Pero bueno, nos ha tocado esto, a mis abuelos les tocó ir a la guerra. A cada uno le toca lo que hay y tienes que hacer un esfuerzo. Si no no vamos a acabar con esto".