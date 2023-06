La vida sentimental de Lolita: su exmarido Guillermo Furiase, su última pareja y su relación con Juan y Medio

Es la hija mayor de una de las artistas más populares de nuestro país, Lola Flores, y desde que tiene uso de razón su existencia ha transcurrido entre escenarios, platós y portadas de revistas.

Es por eso que la vida sentimental de Lolita Flores siempre ha estado en el foco de la crónica rosa, desde su amor de juventud con Paquirri a su matrimonio con el actor Pablo Durán, pasando por el enamoramiento platónico de Joan Manuel Serrat, el fugaz romance con el torero Palomo Linares o los felices años de su matrimonio con Guillermo Furiase.

A sus 65 años, la cantante, actriz y jurado de Tu cara me suena puede presumir, al echar la vista atrás, de serenos amores, grandes pasiones y de algún que otro desengaño.

Paquirri, un amor de juventud

Uno de los primeros y más controvertidos amores de la hija de Lola Flores fue Paquirri. Lolita y el torero tuvieron un corto romance antes de que éste conociese a Isabel Pantoja y se casase con ella.

Cuando se hizo pública la historia de amor entre ellos fueron muchos los que no la vieron bien por dos razones. Primero, porque Paquirri acababa de separarse de Carmina Ordóñez, madre de sus dos hijos mayores, Fran y Cayetano. La Divina era una de las mejores amigas de Lolita y para muchos este amor era una traición por parte de la hija de La Faraona.

Por otro lado, en aquel momento Paquirri mantenía una relación de ida y vuelta con Bárbara Rey, que era una de las actrices de más éxito en España. La prensa rosa de aquellos años 80 del pasado siglo se encargó de confirmar esta relación, algo que enfadó mucho a Lola Flores. La evidencia de las fotografías publicadas y la actitud de su madre terminaron con esta relación en la que la protagonista había puesto toda la ilusión.

Guillermo Furiase, el padre de sus hijos

Poco tiempo después de la ruptura con Paquirri, Lolita se enamoró del empresario argentino Guillermo Furiase con el que decidió pasar por el altar con solo 25 años. La boda, que se celebró el 25 de agosto de 1983, es uno de los más divertidos capítulos de la historia de la crónica rosa. En la iglesia de Marbella donde se celebraba el enlace se concentraron cientos de personas que hicieron muy difícil la llegada de los novios y la celebración de la ceremonia. Fue entonces cuando Lola Flores pronunció una de sus frases míticas: “Si me queréis, irse”.

Lolita y Furiase, que fue el manager de Antonio Flores, el hermano de su mujer, se convirtieron en una de las parejas más perseguidas de la prensa del corazón. Tuvieron dos hijos —Elena, actriz que debutó en El Internado, y Guillermo, músico—, y se separaron en 1995, 12 años después de haberse convertido en marido y mujer.

A pesar de todo, Lolita y su exmarido han mantenido siempre una estrecha relación. “A mi exmarido, Guillermo Furiase, le dio un ictus hace ya cuatro o cinco años. Me lo llevé a mi casa donde yo vivía con mi último marido, con Pablo Durán, que se portó chapó porque me dijo: ‘Por supuesto, te lo traes'. Me llevé a Guillermo para mi casa. Vino para dos meses y se quedó tres años”, contaba en una reciente entrevista con Toñi Moreno. “Lo hice por mis hijos. A Guillermo no lo podía abandonar. Me ha dado años muy grandes de felicidad. Es carne de mi carne. Es mi amigo”, le confesó a la periodista en el programa Un año de tu vida.

Juan y Medio, la historia nunca confirmada

"Ese soniquete lleva ya tantos años que, personalmente, me aburre y quería dejarlo claro. No tengo nada que ver con esa historia. El pasado inventado me molesta especialmente". Así de rotundo fue el presentador Juan y Medio cuando en 2016, en Canal Sur, antes de comenzar su programa, le preguntaron por su relación con Lolita tras unas declaraciones de la propia artista.

Y, aunque él nunca lo ha reconocido y siempre ha negado el romance, fue la propia protagonista de la historia la que, tras años de rumores, confirmó que habían sido pareja durante cinco años. “Es más gracioso fuera de la televisión que incluso en la tele. Aparte es un ser maravilloso, al que yo adoro. Lo querré mientras viva. Conmigo no es que se haya portado, es que sigue portando maravillosamente bien”, le contó a Toñi Moreno.

Todo comenzó en 1999, cuando el de Almería y la hija de Lola Flores presentaron un programa musical en Canal 9. Después compartirían otros platós, y la complicidad y el cariño que se mostraban ante las cámaras avivaron los rumores. Rumores que terminaron convirtiéndose en certezas hasta que el amor se les rompió "porque en la moto de Juan cabían más".

Pablo Durán, el amor de la madurez

En 2005 el amor volvió a llamar a la puerta de la hija mayor de La Faraona. El actor cubano Pablo Durán, al que conoció cuando los dos formaban parte de la obra de teatro Ana en el trópico, ocupó durante diez años el corazón de la cantante.

En 2010 decidieron formalizar su relación a golpe de exclusiva en la revista ¡Hola!. Durán se convirtió en su mejor cuidador durante el tratamiento para el cáncer de útero que le diagnosticaron en 2009. “Ha hecho todo lo posible por hacerme la vida agradable. Para mí está siendo todo”, confesó entonces.

Además, el intérprete también le demostró su apoyo cuando ella decidió acoger en su casa y cuidar a su exmarido tras el infarto cerebral. "Vivía con dos maridos y a ninguno envenené. Los dos están sanos y salvos y de los dos me he divorciado", aseguró entre risas en una entrevista.

En 2015 y tras intentar superar una grave crisis, la pareja puso punto y final a su matrimonio. Las causas de esa separación las explicó Lolita en el programa Planeta Calleja. “No me fue infiel, pero terceras personas pueden destruir una pareja. Tras sufrir el cáncer de útero, le cogí mucho miedo a hacer el amor. Él no supo quitarme ese miedo, y sé que hubo satélites a mi alrededor".

Y, aunque tras la ruptura hubo un cruce de reproches entre los dos, con el tiempo las aguas se calmaron. Él comenzó a salir con la bailarina Carmen Rivas y en 2017 se convirtió en padre. "Me alegro enormemente, la verdad. Entre nosotros nunca ha habido rencillas. Las separaciones siempre son así".

Desde que se separó del actor cubano, no se ha hecho pública ninguna nueva relación de la jurado de Tu cara me suena. Para ella las prioridades ahora son otras: “Me da miedo enamorarme porque yo tengo una libertad que no la cambio por nada”.