Vuelve 'Tu cara me suena 10': cuándo se estrena y los concursantes de esta edición

El jurado de Tu cara me suena junto a Manel Fuentes // José Irún

Queda muy poco para el estreno de la décima temporada de Tu cara me suena , uno de los concursos estrella de Antena 3. Descubre todo lo que se sabe sobre esta edición.

Queda muy poco para que vuelva a Antena 3 uno de los programas de televisión más populares del momento. Después de 9 ediciones de Tu cara me suena, llegan nueve nuevas celebrities que se deberán enfrentar al pulsador y meterse en la piel de todos los artistas que les toquen.

Un año más, Manel Fuentes se vuelve a meter en el papel del maestro de ceremonias. Por su parte, en esta décima temporada Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer serán los encargados se poner nota y valorar a los concursantes.

Repasamos todo lo que se sabe sobre la nueva edición de este concurso.

Cuándo se estrena 'Tu cara me suena 10'

Queda muy poco para que se estrene Tu cara me suena 10. Aunque todavía no hay fecha oficial de arranque, las promociones no han dejado de crecer en los últimos días. Este programa se emite los viernes por la noche y actualmente en esta franja horaria se puede ver El Desafío.

No obstante, quedan menos de tres programas para que este termine, por lo que Tu cara me suena podría comenzar en menos de un mes.

Quiénes son los concursantes de 'Tu cara me suena 10'

Anne Igartiburu

La conocida presentadora se convertía en la primera concursante desvelada para esta nueva edición. Anne Igartiburu, de 53 años, cambia el corazón por la música para demostrar unas dotes musicales que ya intuimos cuando se escondió bajo la máscara de Monstruita en Mask Singer, con la que consiguió llegar hasta la final de la segunda temporada.

Josie

El experto en moda de Zapeando se une al reparto para ofrecer una nueva y hasta ahora desconocida faceta. Josie, que año asesora a Cristina Pedroche sobre su vestido para las Campanadas de Noche Vieja, se someterá ahora a las transformaciones más locas. Por si fuera poco, también le hemos visto como asesor en Veo como cantas, donde ya interpretó un duelo musical con El Monaguillo.

Alfred García

El cantante y ex concursante de Operación Triunfo ya tiene experiencia en grandes escenarios, pero ninguno como el de Tu Cara Me Suena.

Cuatro años después de pasar por Eurovisión y con tres discos en el mercado, Alfred García se meterá en la piel de artistas del pasado, del presente y del futuro.

Merche

La cantante suma un nuevo reto a su extenso currículum. Cambiará el papel de juez que suele ocupar por el de concursante juzgada.

"Ganas no me faltan. Es todo un reto para mi, me hace mucha ilusión y estoy segura que vamos a disfrutar mucho cada semana!", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Susi Caramelo

La humorista y reportera cambia el micrófono de calle por el de escenario para cantar e imitar a los artistas más conocidos. Un fichaje que promete hacer reír al público con sus improvisaciones y ese gran sentido del humor que derrocha. "Ni canta, ni baila... Pero no se la pierdan", ha bromeado en sus redes sociales.

Andrea Guasch

La actriz da el salto a la televisión de la mano del concurso musical por excelencia. Pero Andrea Guash no solo interpreta, sino que tiene una espectacular voz que ha lucido en numerosos proyectos. A sus 31 años, Tu Cara Me Suena supone un reto para ella.

Miriam Rodríguez

Compañera de edición de Alfred García en Operación Triunfo, la gallega sacará las garras para darlo todo sobre el escenario.

Su espíritu trabajador y luchador la ayudó a ganarse a una gran parte del público, que todavía sigue sus pasos muy atentos. Es un rostro habitual de La Voz, donde charla con los talents una vez se bajan del escenario.

Jadel

Fue en el año 2016 cuando Jadel se quedaba a las puertas de Tu Cara Me Suena tras imitar a Justin Bieber en la Gala Casting.

En aquel momento no consiguió la plaza, pero seis años después ha llegado el momento de que el canario demuestre sus habilidades sobre el escenario. Se dio a conocer en el talent show musical El Número 1, del que resultó ganador, y más tarde vivió un romance con Ana Guerra, su expareja.

Agustín Jiménez

Ya conoce de cerca tanto el plató como el clonador de Tu Cara Me Suena, ya que Agustín Jiménez ha participado en el programa en al menos una ocasión.