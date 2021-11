Will Smith lo tiene claro: 'El príncipe de Bel-Air' tuvo que terminar con este capítulo // Antena 3

El príncipe de Bel-Air tuvo que terminar mucho antes. Es la opinión que Will Smith , protagonista de la producción emitida en los 90 en Antena 3, deja en su libro de memorias. El actor habla en términos concretos y se refiere a un capítulo que tuvo que marcar el final. Es el episodio titulado Balas sobre Bel-Air.

El capítulo 15 de la quinta temporada debería haber marcado el final de El príncipe de Bel-Air, al menos así lo ve Will Smith.

El gran protagonista de la producción emitida en los 90 en Antena 3 lo tiene muy claro y lo dice así en su libro de memorias. "Las historias se estaban volviendo cada vez más cursis y era difícil mantener la frescura", defiende el intérprete en unas declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

Según escribe el intérprete, en el episodio Balas sobre Bel-Air vio que la serie, a la que aún le quedaban 34 capítulos (10 de la quinta temporada y 24 de la segunda), tenía que terminar.

"Cualquier persona que haya actuado en una sitcom puede decirte el episodio exacto en el que llegó a la conclusión de que la serie ya no daba para más. El nuestro fue Balas en Bel-Air, el capítulo en el que me dispararon y en el que Carlton empezó a llevar armas", asegura.

Después de emitirse este episodio, Will se acordó de la promesa que se había hecho antes de empezar su carrera en televisión: buscaría nuevos proyectos si veía que la serie en la que trabajaba empezaba a desgastarse.

Lo hizo. Así, aunque siguió en la serie durante la sexta temporada, bastante descafeinada y con poco éxito entre el público, en 1995 protagonizó Dos policías rebeldes y en 1996, Independence Day.

'Balas sobre Bel-Air', el capítulo que tendría que haber sido el último

En el episodio Balas sobre Bel-Air, Will, Carlton, el tío Phil y Lisa se preparan para irse de campamento, pero cuando Will y Carlton se disponen a retirar dinero de un cajero automático son asaltados y Will recibe un disparo para proteger a Carlton y acaba herido.

Will se lo toma con humor y argumenta que esas cosas pasan todo el tiempo, pero Carlton no piensa igual porque el ladrón lo apuntaba a él. ¿Su solución? Hacerse con un arma con la idea de tomar la justicia por su mano.