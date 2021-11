Will Smith relata que su hijo Jaden quiso emanciparse legalmente con 15 años: "Me rompió el corazón"

El actor Will Smith ha desvelado en su autobiografía, Will , que su hijo Jaden Smith estuvo a punto de emanciparse con 15 años , después de que la prensa comenzara a cebarse con él tras su actuación en After Earth .

Las memorias de Will Smith acaban de ver la luz y cada vez sabemos más sobre los detalles más ocultos de la vida del actor, pero lo cierto es que su familia siempre ha estado en el foco mediático. Su matrimonio con Jada Pinkett Smith siempre ha generado mucha controversia por su naturaleza y los hijos del actor tampoco han estado exentos de polémica.

Sin embargo, ahora, en Will, el actor ha revelado que su hijo Jaden Smith estuvo a punto de emanciparse legalmente cuando apenas contaba con 15 años.

Según ha relatado, todo ocurrió después de que la crítica se cebara con el joven, que por entonces apenas era un adolescente, tras su actuación en la película After Earth en 2013. Este golpe causó una gran conmoción en el hijo de Will Smith: "Los fanáticos y la prensa fueron absolutamente viciosos; dijeron e imprimieron cosas sobre Jaden que me niego a repetir", reiteraba Will.

"Jaden había hecho fielmente todo lo que le había ordenado que hiciera, y yo lo había entrenado para que soportase la peor agresión pública que había experimentado... Nunca lo discutimos, pero sé que se sintió traicionado. Se sintió engañado y perdió la confianza en mi liderazgo", explicaba el actor.

Fue entonces cuando su propio hijo comenzó a plantearse la posibilidad de convertirse en un menor emancipado: "Mi corazón se rompió. Al final decidió no hacerlo, pero es horrible sentir que has lastimado a tus hijos", recordaba el intérprete de El príncipe de Bel-Air.

Quiso matar a su padre

En el libro, Will Smith ha relatado algunos de los peores momentos de su vida tras las cámaras. Uno de los que más ha impactado ha sido sobre su infancia: el actor quiso matar a su padre. Era un hombre violento y llegó incluso a pegar a su madre delante de sus hijos.

"Cuando tenía nueve años, vi como mi padre le pegaba un puñetazo a mi madre tan fuerte en el costado de su cabeza, que ella perdió el conocimiento. Vi cómo escupía sangre", relataba en sus memorias, que adelanta en exclusiva la revista People.

Fueron tan duros los episodios que vivió Will Smith, que con el paso de los años contempló la posibilidad de vengarse. Ocurrió cuando su padre estaba en la recta final de su vida.

"Una noche, mientras lo sacaba delicadamente de su dormitorio para llevarle al baño, una oscuridad se apoderó de mí. El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría", asegura en el libro.

Finalmente, la cordura se apoderó de él: "Me detuve en la parte superior de las escaleras. Podría empujarlo hacia abajo y salirme con la suya fácilmente", escribe. "A medida que las décadas de dolor, ira y resentimiento desaparecieron, negué con la cabeza y procedí a llevarlo al baño".