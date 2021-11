Will Smith da detalles del día en que pensó matar a su padre // Getty Images

Will Smith se muestra más sincero que nunca en Will , su libro de memorias que acaba de publicar y en el que da detalles de su vida más personal. El actor pasó una infancia muy dura con un padre que pegaba a su madre delante de sus hijos. Fueron episodios muy violentos, que le llevaron a pensar en vengarse. Un día tuvo la oportunidad.

Will Smith ha decidido abrirse en canal en Will, el libro de memorias que acaba de lanzar al mercado y en el que repasa los episodios más duros de su vida empezando por su infancia.

El actor no ha ocultado nunca que no lo tuvo fácil cuando fue niño. Su padre era un hombre violento y llegó incluso a pegar a su madre delante de sus hijos.

"Ese momento ha definido quien soy yo"

"Cuando tenía nueve años, vi como mi padre le pegaba un puñetazo a mi madre tan fuerte en el costado de su cabeza, que ella perdió el conocimiento. Vi cómo escupía sangre", relata en sus memorias, que adelanta en exclusiva la revista People. "Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy", escribe.

El deseo de venganza de Will Smith

Fueron tan duros los episodios que vivió Will Smith, que con el paso de los años contempló la posibilidad de vengarse. Ocurrió cuando su padre estaba en la recta final de su vida.

"Una noche, mientras lo sacaba delicadamente de su dormitorio para llevarle al baño, una oscuridad se apoderó de mí. El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría", asegura en el libro.

Ese día tuvo su oportunidad. Se le pasó por la cabeza, pero triunfó la cordura.

"Me detuve en la parte superior de las escaleras. Podría empujarlo hacia abajo y salirme con la suya fácilmente", escribe. "A medida que las décadas de dolor, ira y resentimiento desaparecieron, negué con la cabeza y procedí a llevarlo al baño".

Las buenas palabras de Will hace su padre

El tiempo ha hecho que Will Smith ve a su padre, quien murió en noviembre de 2016, con mejores ojos.

En el libro también tiene buenas palabras para su progenitor. "Mi padre era violento, pero también estaba en cada partido, obra y recital. Era un alcohólico, pero siempre estuvo sobrio en cada uno de los estrenos de mis películas. Escuchó cada una de mis canciones. Visitó cada estudio", escribe sobre su padre, que se separó de su madre cuando él era adolescente.

"Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios. El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a su familia puso comida en la mesa todas las noches de mi vida", añade.

Willard Carroll Smith fue, según el libro Will Smith: A Biography, quien se encargó de que Will tuviese siempre los pies en el suelo. Él se encargó de que no coquetease con las drogas cuando era joven llevándole hasta uno de los peores barrios de Filadelfia para mostrarle los estragos que causaban en la salud de los adictos.

“Mi padre era duro, pero no un tirano. Me mantuvo siempre a raya. Solía echarme una mirada que decía: ‘Un paso más, Will, y las cosas se pondrán feas. Era un hombre de negocios, trabajaba por su cuenta montando neveras en supermercados, y siempre nos mantuvo. Ha sido una figura y una influencia muy positivas en mi vida”, contó en una entrevista con Essence.