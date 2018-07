Zayn Malik se incorpora al reparto de ‘Ocean’s Eight’

Los fans de Zayn Malik están de suerte, además de disfrutar de su música, también lo van hacer en la gran pantalla. El cantante protagonizará una de las escenas de Ocean's Eight , que llegará a los cines en 2018.

Tras conocer que la nueva cuadrilla de ladrones de Ocean's Eight estará protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway y Rihanna, acaba de confirmarse que el cantante Zayn Malik también aparecerá en esta famosa saga.

El artista empieza a destacar entre sus ex compañeros de One Direction y es uno de los nominados a los Brit Awards. Además, parece ser que empieza a cogerle gusto a esto del mundo del cine, ya sabemos que participa junto a Taylor Swift en la banda sonora de Cincuenta sombras más oscuras, y en un año y medio vamos a verle en Ocean Eight, donde según la revista Grazia, participará en una escena en la que se verá involucrado en el robo de un collar de un gran valor en el baño de un museo.

Asimismo, en Ocean's Eight también podremos disfrutar de cameos de Matt Damon, Kim Kardashian y Kendall Jenner. Pero eso sí, tendremos que esperar a 2018 para disfrutar de esta película, dirigida por Gary Ross (Los Juegos del Hambre).