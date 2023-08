Zendaya se sincera como nunca sobre su relación con Tom Holland: "No te puedes esconder"

Zendaya yTom Holland son una de las parejas más sólidas y herméticas del Hollywood.

Los actores se conocieron en el rodaje de Spider-Man Homecoming, donde Zendaya interpretaba a MJ, —el interés amoroso de Tom—. Su amor consiguió traspasar la pantalla y, desde ese momento, se convirtieron en uña y carne.

A pesar de que era obvio la relación entre ambas estrellas de la gran pantalla, siempre han llevado su relación con mucha discreción y alejados de las cámaras, y son contadas las ocasiones en las que hablan sobre el otro frente a la prensa.

Ahora, la protagonista de Euphoria se encuentra en un momento laboral fulgurante y, en la revista ELLE, ha dado algunas pildoras sobre su relacción con el actor de Marvel y la privacidad que la rodea.

"Acepto que hay partes de mi vida que van a ser públicas. No puedo no ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que quiero. Pero también tengo el control sobre las cosas que elijo compartir. Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas pero también de no tener miedo de existir. No te puedes esconder. Eso tampoco es divertido. Ahora lo estoy navegando más que nunca", se ha sincerado.

Recientemente el actor habló también sobre la preservación de la intimidad de su relación con Zendaya y como lo maneja: "No creemos que se lo debamos a nadie. Es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras", expresó tajante el protagonista de Uncharted a The Hollywood Reporter, aunque en lo referente a trabajar con ella si dio más detalles.

"Es maravilloso trabajar con ella. Ella es posiblemente la persona más talentosa que he conocido. Es increíble", expresó.

Sin lugar a dudas la clave para mantener sana y salva su relación en un mundo tan crudo y complicado como puede llegar a ser Hollywood, es ese repeto por su intimidad que tienen Tom y Zendaya respecto a su relación frente a la prensa, cámaras y redes sociales.