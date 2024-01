Aitana arrasa en redes al revelar que siempre lleva preservativos en el bolso

Aitana denuncia la manipulación de una imagen suya en redes: "Me hicieron 'bullying' en el colegio por eso" | GTRES

Aitana es el símbolo de la generación Alpha y representa a todos los jóvenes que quieren ser libres y actuar sin prejuicios. Ya se puede hablar de salud mental y sexo, temas que hace no muchos años eran tabú.

La llegada de 2024 ha supuesto un antes y un después para ella, después que se quedara soltera al romper con Sebastián Yatra. En los últimos meses, a la cantante se le ha relacionado con varias celebrities, como Shawn Mendes, el empresario Biel Juste o el actor Enzo Vogrincic.

En una entrevista reciente en GQ, ha hablado sobre todo lo que lleva en el bolso, pero ha habido un objeto que ha llamado la atención de sus fans: preservativos. "Aparte de por lo evidente, por la conciencia de la educación sexual", ha reconocido, explicando una anécdota que le pasó de adolescente.

"Cuando tenía 14 años, recordaré siempre que estábamos en el colegio y nos dijeron sin avisarnos antes: 'Chicos, tenemos una charla de educación sexual'. Cuando tienes esa edad, todo te da un poco de risa... Recordaré siempre que dije 'qué importante está siendo esto para mí'", ha reivindicado.

La intérprete de Los Ángeles ha contado que le costó tiempo usarlos, enfatizando: "Para mí, es muy importante que haya una conciencia desde temprano, para que se sepa. Ahora mismo son un esencial bastante grande".

Del mismo modo, ha dejado claro que no hay que sentirse culpable por disfrutar: "Creo que es importante divertirte, conocer a gente, no necesariamente tener sexo... Gustarte con alguien me remueve muchas cosas".

Las redes han aplaudido las palabras de Aitana, al considerar que es importante que se hable de la salud sexual. Los preservativos son uno de los mejores métodos para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS).

"La gente que está criticando a Aitana por llevar preservativos en el bolso ¿qué tipo de educación sexual habéis recibido? Yo solo veo a una mujer responsable con su cuerpo y su salud y fomentando las relaciones íntimas seguras y responsables. Pues bravo", comenta un usuario en X.

"Debe haber sido una sorpresa increíble ver que una mujer lleva preservativos para tener relaciones sexuales sanas y sin riesgos eh", escribe otro.

