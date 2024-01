Aitana confirma su colaboración con C. Tangana y Quevedo, pero una de ellas "no saldrá nunca"

Después de pasar unos días de descanso en Costa Rica por las vacaciones de Navidad, Aitana empieza el año por todo lo alto.

La intérprete de Los Ángeles protagoniza la portada de la revista GQ Mexico, para la que ha concedido una extensa entrevista en la que revela la fecha de estreno de su próximo disco, su inminente nuevo single y responde a los continuos comentarios sobre romances y supuestos novios, incluido el último en cuestión, Shawn Mendes.

Tiene claro que quiere ampliar sus horizontes musicales. En España su éxito está más que consolidado -agotó las entradas para su Bernabéu en solo dos días- y por eso quiere centrarse más en su periplo por Latinoamérica, donde su Alpha Tour atrajo mucha atención a finales del año pasado. La mejor manera de darse a conocer para esto es unirse musicalmente a otros artistas, como ya ha hecho con Danna Paola, San Giovanni, Nicki Nicole... Para los españoles también hay hueco. Es el caso de C. Tangana y Quevedo, dos máximos exponentes de la música en español.

Se sabía que con Pucho había compartido momentos en el estudio y, aunque mucho se habló, el tema nunca vio la luz. Y parece que ya no lo hará nunca. Ha pasado demasiado tiempo. Era una cría recién salida de OT y dar cabida a ese tema ya no tendría sentido. "Con Antón hablo de vez en cuando, lo admiro muchísimo y me encantaría poder volver a estar con él en el estudio, pero la canción que hicimos no va a salir nunca. Yo tenía 18 años, fue un tema gracioso y ahora estamos en puntos muy distintos", cuenta a GQ.

Con Quevedo los planes sí están cerrados. Hay un tema sobre la mesa que pertenece al canario y que está a punto de caramelo. "Sabréis cosas pronto. Lo contará él, porque es suya. Creo que la gente va a flipar, es fuerte, muy guay, me encanta. Es un estilo más de Quevedo, pero obviamente con mi toque. La letra es muy empoderadora. Muchas veces, cuando se hacían colaboraciones de este tipo, era el hombre el que llevaba las riendas, pero aquí no".

Puestos a soñar, Aitana sueña con grabar algo con Karol G. La cantante, ganadora del Latin Grammy a Mejor Album por Mañana Será Bonito, se ha convertido en todo un referente para la de Barcelona. "Es mi featuring soñado".

