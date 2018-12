El anuncio que demuestra el lamentable estado de los alquileres en España

El alquiler en nuestro país es uno de los grandes problemas, especialmente para los más jóvenes, que no pueden hacer frente a un alquiler cuyo precio es prácticamente el mismo que su nómina.

Hace unas semanas se viralizaba un anuncio real de un piso en el barrio barcelonés de El Raval en el que por 800 euros se ofertaba un "piso" de 23 metros cuadrados en el que la cama era triangular, por no caber una normal dentro de la estancia.

Pero esta oferta no es una excepción, y por eso la tuitera La Buchinsky ha querido hacer un experimento para evidenciar todavía más este problema publicando un falso anuncio en Wallapop: "ATENCIÓN: Puse un falso anuncio para alquilar un apartamento de 14 metros cuadrados, situado en el centro de Madrid, por 480 euros y puse la foto DE UNA CELDA DE UNA CÁRCEL Española. A la hora ya había interesados. Si esto ya no demuestra que necesitamos soluciones yo ya no sé".

En tan sólo 4 días, la publicación ya cuenta con más de 10.000 retuits y miles de comentarios que se toman este problema entre el humor y la indignación.