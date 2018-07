Arrestan a una mujer por defecar en la mesa de su jefe después de que le toquen 3 millones de dólares en la lotería

El pasado 26 de abril el portal The Valley Report publicaba la siguiente noticia:

Mujer arrestada por defecar en el escritorio de su jefe tras ganar la lotería

NUEVA YORK - Una mujer de 41 años de edad ganó la pasada noche del viernes 3 millones de dólares al ganar la lotería, pero el lunes se presentó a trabajar para entregar un último paquete.

La empresa de mensajería en la que trabajaba no tenía ni idea del premio. "Sabía que algo iba mal, porque volví del almuerzo y la puerta de mi despacho estaba cerrada", explica el jefe de la empleada, "Abrí lentamente la puerta y me encontré a la mujer con los pantalones por los tobillos encima de mi mesa defecando masivamente como un hipopótamo. Ella se giró hacia mi y me miró fijamente. Me quedé en estado de shock paralizado por el miedo. En mi visión periférica intuí algo enorme que caía como plastilina".

"Valió la pena", dijo la mujer en paro. "El viernes cuando me di cuenta de que me tocó la lotería sabía que esta sería la primera cosa que haría. Me hinché a comer comida mexicana y aguanté todo lo que pude durante le fin de semana. Estaba a punto de explotar. He aguantado su mierda día tras día durante años, ya era hora que el aguantase la mía".

Esta "noticia" viene acompañada de la foto de la ficha policial de la supuesta mujer detenida. Y como era de esperar su morboso contenido ha hecho que numerosos portales de noticias de todo el mundo la hayan difundido.

Uno de los datos que hace cuestionar su veracidad son las declaraciones tanto de la empleada como de su jefe. Para empezar son declaraciones demasiado exageradas para darle intensidad a la noticia, pero lo importante es que ningún medio aporta la fuente original de dónde salen estás frases.

Además Snopes, un portal encargado de la verificación de los hechos con fines periodísticos; corrobora que esta noticia es totalmente falsa. Tal como explican en su artículo es habitual que este tipo de noticias inventadas utilicen fotos de detenidos para darle credibilidad. Si bien las fotos si que son de detenidos reales, que a menudo se consideran de dominio público, nada tienen que ver con las historias que acompañan.

En este caso la mujer que aparece en esta noticia fue detenida en Connecticut en agosto 2014 y no el pasado lunes al estar relacionada con el hallazgo de unas agujas hipodérmicas en el patio de un colegio.

Esperamos que te hayas pegado unas buenas risas leyendo la noticia pero, si te la creíste, ten en cuenta estas claves para la próxima vez.