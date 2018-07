Los artistas más seguidos, las canciones más mencionadas y los grupos de fans más influyentes de 2016 en Instagram

Estamos en la recta final de 2016 y vamos a conocer a los artistas con más seguidores, las canciones que más se han mencionado y los grupos de fans con más movimiento durante todo el año en Instagram.

A pesar de haber estado unos meses alejada de la vida pública y de las redes sociales, Selena Gomez es sin duda la cantante con más followers, supera los 104 millones, algo comprensible ya que sus fans, los Selenators, son los más activos en esta red social, aunque ninguna canción de la cantante está entre las más comentadas.

Por detrás de Gomez encontramos a Taylor Swift, con más de 94 millones de seguidores, y los Swifties se sitúan entre los diez con más influencia en la red social. Lo mismo ocurre con Ariana Grande que supera los 90 millones de followers y sus fans, los Arianators, tienen mucho poder en Intagram, igual que los de Beyoncé, los Beyhive. Asimismo la canción Formation de la ex Destiny's Child encabeza la lista de las canciones más mencionadas, por delante de Sorry de Justin Bieber, que curiosamente no es uno de los artistas con más fans en Instagram. Y, entre las canciones más comentadas durante 2016 destacan dos de Twenty One Pilots, Ride y Heathens, Work de Rihanna y Drake y Perfect de One Direction.

Cabe destacar que los diez cantantes con más seguidores en Instagram son solamente mujeres, ocurre casi lo mismo con los grupos de fans más influyentes, la mayoría son de artistas femeninas excepto los de Drake, llamados Team Drake, y ya los conocidos Directioners, fans incondicionales de One Direction.

Lo mejor es conocer con detalle todos estos datos:

Aristas con más followers en Instagram

1. Selena Gomez - 104 millones

2. Taylor Swift - 94.1 millones

3. Ariana Grande - 90.7 millones

4. Beyonce - 85.5 millones

5. Nicki Minaj - 69.7 millones

6. Katy Perry - 59.1 millone

7. Miley Cyrus - 56.6 millones

8. Jennifer Lopez - 54.3 millones

9. Demi Lovato - 50.5 millones

10. Rihanna - 46.5 millones de seguidores

Los grupos de fans más influyentes

1. Selenators (Selena Gomez)

2. Team Drake (Drake)

3. Beyhive (Beyonce)

4. Arianators (Ariana Grande)

5. Harmonizers (Fifth Harmony)

6. Little Monsters (Lady Gaga)

7. Barbz (Nicki Minaj)

8. Swifties (Taylor Swift)

9. Directioners (One Direction)

Las canciones más comentadas

1. Formation de Beyoncé

2. Sorry de Justin Bieber

3. Work de Rihanna ft. Drake

4. Ride de Twenty One Pilots

5. Pillowtalk de Zayn

6. Perfect de One Direction

7. Heathens de Twenty One Pilots

8. Hello de Adele

9. My Boo de Ghost Town DJ's

10. Panda de Desiigner