Desde hace unos meses, Pablo Urdangarín, el hijo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín, se ha convertido en toda una celebridad en TikTok con numerosas cuentas de fans dedicadas a publicar contenido sobre él.

El joven de 21 años tiene su propia cuenta, y aunque tan sólo ha publicado dos vídeos ya tiene más de 40.000 seguidores. Ahora, se ha viralizado un nuevo vídeo suyo en el que aparece por bailando en el metro de Barcelona.

"Cuando no quieren hacer TikToks contigo pero esos chicos del metro sí", escribió la usuaria Andrea Ferrer en un vídeo en el que aparecía junto a dos amigas en el andén de la parada del metro de Diagonal, en Barcelona, bailando a ritmo de This an invitation to kiss my ass goodbye, un tema de Meghan Trainor que se ha vuelto muy popular en esta plataforma y que ya tiene coreografía propia.

En el vídeo, se puede ver cómo en el andén de delante hay dos chicos sentados esperando el metro y una de las jóvenes les anima a unirse al baile. Rápidamente se levantan y se unen a la coreografía.

Lo que no sabían las chicas en ese momento es que los dos jóvenes del otro andén eran Pablo Urdangarin y su amigo y compañero del Barça de Balonmano, Roberto Domènech.

"A ver si TikTok hace su magia y los encontramos", escribió la joven del vídeo en su publicación para poder ponerse en contacto con sus compañeros de baile. Y, efectivamente, Roberto dio con el vídeo en el que aparecían bailando y no dudó en etiquetar a Pablo en su comentario: "Las hemos encontrado. Sí, somos nosotros".

“Na de locos hahahaha”, respondió el hijo de la infanta. La autora del vídeo no daba crédito al descubrir la identidad de los jóvenes que se unieron a su coreografía: “Vosotros? Eráis vosotros? Hahahaha”, a lo que Pablo le respondió divertido: “Sí, hahaha nos tapáis un poco”.