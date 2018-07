La carta de una madre a la novia de su ex que se ha hecho viral

Audrey Nicole, una joven madre de 24 años, ha demostrado que la relación entre madres y madrastras no tiene por qué ser mala, si no todo lo contrario. Audrey le ha escrito una carta a la novia de su ex marido agradeciéndole que cuide a su hija como si fuese suya y el texto tan emotivo se ha compartido más de 148.000 veces.

"Un niño puede tener dos madres. Cuantas más personas le quieran, mejor", escribe Audrey Nicole en su carta dirigida a Whitney McGraw, actual pareja de su ex marido. Esta joven madre de 24 años quiere agradecer a Whitney que cuide de su hija como si fuese suya cuando está con ella: "Estoy súper agradecida porque cuando mi hija visita a su padre ella la viste, la cuida, le compra regalos y, básicamente, la trata como si fuese suya".

Audrey también aborda el tema de la mala relación que hay en muchas ocasiones entre las madres y las madrastras: "¿Por qué hay tantas que actúan de forma tan odiosa y celosa hacia otras mujeres? Nadie dijo que fuera sencillo cuidar a un hijo que no es tuyo. Cuando alguien lo intenta, no le rechaces". Con estas palabras , la joven pide a las otras madres que escapen del cliché de "madrastra malvada al estilo Cenicienta".

Y concluye aconsejándoles que se concentren en cuidar de sus hijos y no de lo que están haciendo sus ex parejas: "Chicas, madurad. Concentraos en ser buenas madres y no os preocupéis tanto por quiénes son las nuevas amigas de vuestros ex en Facebook o Instagram mientras tu hijo espera a tu lado".

La carta ha recibido muy buenas críticas por los usuarios de Facebook, acumulando 284.000 "me gusta" y siendo compartida en más de 148.000 ocasiones,