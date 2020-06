El cartel para las personas "que no creen" que el coronavirus existe que se ha vuelto viral

La crisis del coronavirus está afectando a todo el mundo, con países en los que todavía no han llegado al pico de la curva y con rebrotes en otros en los que ya no había casos. Una situación de lo más dura que está dejando miles y miles de víctimas. Por eso, se está compartiendo a través de redes sociales un cartel de dos sanitarias para aquellos que creen que el Covid-19 no existe.

En España el coronavirus ha dejado más de 27.000 fallecidos según los datos facilitados por el Gobierno. Pero esta pandemia mundial está dejando miles y miles de víctimas en todo el mundo.

Aún así, hay personas que cuestionan la realidad de este virus con afirmaciones de lo más polémicas. Un ejemplo fueron los tuits de Miguel Bosé hace unos días que se referia al Covid-19 como "la gran mentira de los gobiernos". Y no es el único que piensa parecido.

Por este motivo, miles de usuarios están compartiendo en redes sociales una foto de dos sanitarias sujetando un cartel dedicado para todas aquellas personas que creen que el coronavirus no existe:

“Se solicita voluntarios que no crean en Covid-19. Actividades: traslado de pacientes, traslado de óbitos, aseo. PD: Como no es real, no se le dará equipo”. Un mensaje conciso que se ha compartido casi 10.000 veces y acumula cientos de 'me gusta' y comentarios.