Chair Challenge: El nuevo reto viral que ¿sólo pueden hacer las mujeres?

Cada vez son más los usuarios que se están sumando al #ChairChallenge, un "sencillo" pero divertido reto viral que parece ser que no le sale a todo el mundo por igual.

La mecánica no tiene mucho misterio: Separarte dos pies de la pared, bajar la cabeza hasta formar un ángulo de 90 grados con la pared y en esa posición coger una silla, llevártela al pecho y ponerte recto sin soltarla.

Pues bien, tal como vemos en esta primera demostración, mientras la mujer no tiene ninguna dificultad para realizar el reto el hombre es incapaz de incorporarse con la silla en sus manos. Y parece ser que no es un caso aislado, si no que a diferencia de las mujeres, la gran mayoría de hombres no puede realizar el #ChairChallenge correctamente: