'Cheesed Challenge', el polémico reto viral con bebés

Se ha vuelto viral un nuevo reto que consiste en grabarse mientras arrojas una loncha de queso a un bebé.

Su nombre es Cheesed Challenge y empezó después de que un usuario de Twitter bromeara con "He queseado a mi hermanito".

A raíz de este vídeo, muy popular ya en las redes sociales, muchas personas han compartido sus grabaciones. Sin embargo, este reto ha generado polémica, ya que se considera que se desperdicia comida y que se molesta a los pequeños.

Attempt number one! My son has the right idea. 😂 I can’t fool him. #cheesedchallenge pic.twitter.com/PwrrJ4Ll91

I never thought it would be amusing either, but it is! #cheesed #cheesedchallenge pic.twitter.com/X9QE6kXToH