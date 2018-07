¿Conoces el ‘hip dip’? La nueva moda que se impone en Instagram

O Instagram tem se tornado um espaço importante para o empoderamento feminino. Cada vez mais, mulheres mostram que é normal ter e exibir celulite, gordura localizada, flacidez e outros aspectos considerados defeitos por muito tempo. Agora, a nova hashtag que incentiva às internautas a amarem e aceitarem seu corpo é a #hipdips. O termo é usado para designar a gordura acumulada nos quadris, dando várias curvas à silhueta feminina. Mulheres com vários tipos de corpos diferentes também usaram a hashtag para quebrar o estigma da perfeição. Fonte: Boa Forma Foto: Samuel Gambohan #believeinyoubrasil #maisamorproprio #empoderamentofeminino #sejaoamordasuavida #empowerment

