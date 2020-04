Dani, el entrañable niño cocinero que se ha vuelto viral durante la cuarentena

Daniel , un pequeño niño sevillano, está conquistando las redes sociales con sus vídeos preparando recetas . Aunque le pone mucha implicación, eso de mancharse o tocar según que texturas no lo lleva muy bien, motivo por el que nos arranca una gran sonrisa.

Uno de los grandes entretenimientos de la cuarentena están siendo la cocina y las redes sociales. Y nuestro protagonista de hoy une estas dos cosas, ya que Daniel (@minichefdaniel) se ha hecho toda una celebridad en la red a partir de sus vídeos cocinando.

En el primero, Daniel tenía que preparar unas albóndigas. Pero el pequeño sevillano se hace un lío al presentar los ingredientes: a la carne picada le llama "gusanos", las especias no las domina y lo mejor llega cuando su padre le dice que amase la carne para hacer las bolitas: "¡Pero es que no quiero! ¡Es asqueroso!"

Finalmente lo consigue, aún habiéndose manchado un poco el delantal, "y también mancharse un poco de pipi".

Y en Semana Santa no puede faltar una receta de torrijas. Así que Daniel vuelve a ponerse su delantal, esta vez sobre su camiseta del Betis, para hacer "unas' torricas' para la yayita".

Aunque teniendo en cuenta su reacción al probarlas, parece que el resultado no ha sido como el pobre Daniel había esperado: "Este es el resultado final. No me gusta" exclama con cara de desagrado.