Denuncia que no le permiten subir a un bus de Valencia por ir vestida con este top lencero blanco

"Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. En otros 2 autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?".

Ese es el mensaje que la joven Cristina Durán compartía este viernes en su cuenta de Twitter. Acompañaba sus palabras con una imagen de la prenda que llevaba puesta en ese momento: un top estilo lencero de color blanco.

Rápidamente, el tuit de la joven comenzó a recibir cientos de interacciones. Por un lado había quienes criticaban a Durán por ir por la calle con un "sujetador" y por otros cuestionaban la decisión del transportista, que no estaba obedeciendo a ninguna norma de decoro porque esta norma no existe.

La propia Cristina lo explicaba: "No hay norma que estipule que no puedo acceder así. Y en caso de que la hubiese, debería de estar a la vista de todos los usuarios que vayan a acceder al bus. Y las únicas que hay, están en el interior, y antes tienes que acceder para leerla", explicó.

No existe una norma específica de vestimenta

La EMT de Valencia ha pedido a Durán más información sobre lo ocurrido para "investigar mejor qué ha pasado para tomar las medidas necesarias", al mismo tiempo que le pedían disculpas a la joven.

Lo cierto es que de acuerdo con el Reglamento de Prestación y Uso del Transporte Urbano en autobuses para la Ciudad de Valencia, aprobado por el Ayuntamiento y de aplicación desde el 15 de Noviembre de 2019 y disponible en la página web de la empresa, no existe ninguna norma concreta sobre el código de vestimenta que debe seguirse en sus autobuses.