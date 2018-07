La DGT y los Mossos d’Esquadra advierten del peligro del reto viral de moda ‘In My Feelings Challenge’

Sin duda el reto viral del momento es 'In My Feelings Challenge' , que consiste en bajarse del coche en marcha y bailar al ritmo de esta canción de Drake . Un reto que puede poner en peligro tu seguridad y la del resto de conductores y que se sancionará con una multa en nuestro país, tal como ha informado la DGT y los Mossos d'Esquadra.

La DGT advierte del peligroso reto viral 'In My Feelings Challenge' / Instagram

El cómico Shiggy es el responsable de iniciar este nuevo reto viral imitado por miles de personas alrededor del mundo, al que se han sumado infinidad de famosos.

El humorista aparecía en la carretera bailando la canción 'In My Feelings' de Drake, reto que aceptaron otros famosos como Will Smith, que optó subirse en lo alto del puente de las cadenas de Budapest.

A pesar de que ninguno de ellos utilizaban un coche, una variante de este reto que se ha extendido bastante es la de bajarse del vehículo en marcha y bailar alrededor de éste, como han hecho Laura Escanes o Dulceida.

Siendo ambas dos importantes influencers en nuestro país, imitadas por miles de jóvenes, los Mossos d'Esquadra han sido el primer cuerpo de seguridad en advertir del riesgo de realizar este challenge con el coche en marcha, asegurando que se sancionará con una multa a quien lo practique:

Así mismo la DGT también ha querido alertar sobre esta peligrosa moda:

Así que ya sabes, si quieres apuntarte al viral de moda olvida saltar del coche en marcha.