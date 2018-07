El divertido y adorable vídeo de unos niños aprendiendo a nadar en la piscina

Para los niños el verano es sinónimo de disfrutar con la familia en la playa, en la piscina o en cualquier lugar. Asimismo, también es la época del año que muchos pequeños descubren el agua y empiezan a perderle el miedo, como el protagonista del vídeo viral de Twitter.

En las imágenes podemos ver a una madre con sus dos hijos. Su intención es que salten juntos a la piscina, pero los niños se quedan en el borde unos segundos. Sin embargo, lo más tierno y lo más comentado en las redes sociales ha sido la manera que el más pequeño se tira al agua.

Lo mejor es ver el vídeo:

THIS IS ONE OF THE FUNNIEST THINGS I’VE EVER SEEN HAHA pic.twitter.com/xsi7xOm5ay