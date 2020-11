El emotivo llamamiento de Nacho para que no cierren los colegios de educación especial

Nacho es un joven que ha publicado un emotivo vídeo que se ha vuelto viral, pidiendo al Gobierno que no cierre los centros de educación especial . Nacho explica que hay muchos niños que necesitan asistir a estos colegios ya que no podrían recibir la atención que necesitan en un centro ordinario.

Nacho es un joven que asiste a un colegio de educación especial y que ha querido hacer un llamamiento a través de las redes sociales para que este tipo de centros no se cierren debido a la pandemia de coronavirus.

"No sé si os habéis enterado que quieren cerrar los colegios de educación especial, esto es una locura. Hay un aula en mi colegio, la clase amarilla, donde hay niños que no podrían estar en un colegio ordinario. No podrían porque están muy muy muy muy graves", empieza explicando en su vídeo que ya supera los 5 millones de reproducciones.

"Lo que pasa es que los políticos se han pensado que pueden meter a todas las discapacidades en el mismo saco, y eso no es así. Os aseguro que los padres de esos niños querrían llevarlos a un colegio ordinario y decir 'aquí está mi hijo'. Los padres ya han aceptado que no pueden llevar a su hijo a un colegio ordinario, empiecen por aceptarlo ustedes", continua el joven en su discurso.

Nacho prosigue explicando que estos niños están atendidos por profesionales que se han formado especialmente por ello, por vocación. "Si metéis a estos niños en un colegio ordinario no van a tener la atención que tienen en un colegio de educación especial, no se les va a poder dar contenidos. Esto ya lo hemos vivido, se lo está diciendo muchísima gente, de verdad hagan caso. No se cierren en una idea que está equivocada y no nos priven de la educación especial", concluye.