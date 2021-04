La escena de 'School Of Rock' que se ha vuelto viral por su mensaje 'body positive'

Una escena de la película School Of Rock está arrasando en redes sociales por su potente mensaje body positive . En ella, el profesor interpretado por Jack Black , alienta a una joven alumna a no tener miedo a cantar delante de sus compañeros solo porque crea que "está gorda".

School Of Rock, la película protagonizada por Jack Black en 2003 en la que fingía ser un profesor tras ser despedido por su banda, ha vuelto a la actualidad por uno de sus diálogos.

18 años después, el creador y especialista en animación Hamish Steele ha recuperado una escena de esta película para hablar del importante mensaje que contiene acerca del body positive.

En el vídeo, Dewey Finn, interpretado por Black, habla con una de sus alumnas, Tomika, a quién da vida la actriz Maryam Hassan. La pequeña le dice que tiene miedo a cantar en público porque le preocupa que se rían de ella por "estar gorda".

Dewey le explica a Tomika que salir al escenario a cantar no tiene nada de gracioso para que tengan que reírse los demás: "Tomika, tienes algo que todos quieren. Tienes talento, chica. Tienes una increíble voz para cantar, y no lo digo por decir. Has escuchado a Aretha Franklin, ¿verdad? Pues ella es una mujer grande. Pero cuando comienza a cantar, ella les vuela la cabeza a todos. ¡Tienes quieren irse de fiesta con Aretha!".

El profesor quiere asegurarse de que Tomika entienda que su peso no va a devaluar su talento, y continúa diciéndole: "¿Sabes quién más tiene un problema de peso? Yo. Pero una vez que subo al escenario, empiezo a hacer lo mío y la gente me adora. Porque soy un hombre sexy y regordete"

La escena termina con Tomika preguntándole a Dewey que por qué no se pone a dieta, a lo que él le responde que "le encanta comer": "¿Acaso eso es un crimen?"

"Esta escena es más revolucionaria de lo que creo que ellos sabían y realmente se me quedó grabada cuando era niño. Especialmente la última línea", ha escrito Steele junto al vídeo, y ha añadido en un segundo tuit: "Veo gente, que con buena intención dice 'no sabemos su historia... tal vez come por depresión, pobreza o genética" y yo digo '???' ¿No está bien comer simplemente porque te gusta mucho? No es de tu incumbencia, ¿y las personas gordas no tienen valor a pesar de todo?"

Por su parte, Maryam Hassan, la actriz que dio vida a Tomika que ahora tiene 28 años, también ha querido opinar sobre esta escena: "Cuando era pequeña, no me di cuenta del impacto total de la escena, pero definitivamente es diferente hoy. Me alegro de haber participado en un momento tan importante".