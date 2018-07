¡Has estado pelando mal los plátanos toda la vida!

COCINATIS

Hace unos días te contamos cómo hacer caca correctamente. ¿Ya has aprendido? Bien, porque ahora vas a descubrir que ¡has estado pelando plátanos mal toda la vida!

Si lo pelan así los monos, no hay duda, estamos ante la mejor manera de pelarlos. Javi y José de Cocinatis and Co nos muestran en 'Tips&Tricks' la forma correcta de hacerlo y no, no es como lo has estado haciendo toda la vida. Descubre en Flooxer cómo hacerlo correctamente.