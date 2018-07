Una médico revela que llevamos haciendo caca mal toda la vida

HAY QUE HACERLO DE CUCLILLAS

La médico y divulgadora Giulia Enders ha publicado un libro bajo el nombre de 'Darm mit charme' donde trata de forma científica cómo funciona el intestino humano y por qué no hacemos bien caca. La autora defiende que la postura que ponemos cuando hacemos de vientre en un váter no es natural y no ayuda a que el esfínter se abra correctamente.