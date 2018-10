La impactante y necesaria foto de una madre tras dar a luz a trillizos

Maria Jorstad es una de las tantas madres que durante su embarazo comparten sus aventuras y desventuras en Instagram. Los nueve meses de gestación no son fáciles y más cuando se trata de trillizos. Así, con sus imágenes y testimonios, esta noruega pretendía mostrar a otras madres la realidad, no tan idílica, de tener hijos.

La joven dio a luz el pasado mes de septiembre a dos niñas y un niño. Junto a su marido Anders, de Dinamarca, ambos se han convertido en una familia numerosa. Y sus 245 mil seguidores de Instagram les han seguido la pista muy de cerca.

Así, más de un mes después del parto, Jorstad ha decidido mostrar los efectos que ha sufrido su cuerpo después del triple embarazo. "Sigo teniendo una tripa rara que cuelga, y me sorprende un poco que no haya disminuido desde mi última foto de hace tres semanas. Estoy un poco decepcionada, tengo que admitirlo, y no me alegra demasiado compartir esta foto", escribía.

"Decidí dar una imagen honesta en mi Instagram sobre lo que suponía estar embarazada de trillizos y quiero seguir por ese camino ahora que soy madre de tres niños", cuenta en una charla con la edición británica del HuffPost.

Tres semanas antes de esta publicación, Jorstad había compartido una imagen de su tripa tras el parto. No le dio importancia al volumen ya que acababa de dar a luz. En ese momento, escribió: "Todavía no se me ha contraído el útero. Como se me estiró tanto la tripa, me llevará más tiempo de lo normal".