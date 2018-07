La increíble coreografía con fondo digital animado de un artista en Mongolia's Got Talent

Canion Shijirbat sorprendió al jurado y a toda la audiencia de Mongolia's Got Talent con una espectacular actuación en la que no solo demostraba sus dotes como bailarín, sino que demostraba su dominio con el diseño creando un fondo digital animado como apoyo para su coreografía.

Aunque gracias a los talent show estamos acostumbrados a ver a personas con todo tipo de habilidades, nunca dejan de sorprendernos. La última maravilla viene desde el programa Mongolia's Got Talent de la mano de un chico llamado Canion Shijirbat. Este chico no solo es un bailarín profesional si no que además es diseñador gráfico y ha unido sus dos habilidades en una misma actuación.

Con una impresionante puesta en escena, los movimientos de Canion van perfectamente sincronizados con las animaciones que se proyectan a sus espaldas. Incluso él mismo se triplica y baila desde tres ángulos distintos a la vez.

Un espectáculo que bien podría ser un propio videoclip que dejó con la boca abierta a todos los miembros del jurado y al público allí presente. De momento el concurso se encuentra en las semifinales pero la repercusión que ha tenido la actuación, seguro que Canion va a tener más repercusión que cualquiera de los otros participantes.