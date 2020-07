La inesperada tapa por pedir un café que le han puesto a un chico en Lugo

A todos nos gusta que cuando pedimos alguna bebida en un bar nos la traigan acompañada de alguna tapita. Lo más habitual son unas patatas, unas olivas o unos frutos secos; aunque hay lugares en los que te deleitan con alguna ensaladilla, un pincho de tortilla o incluso algo más elaborado.

Pero lo que le ha ocurrido al tuitero Xabier R.F. en un bar de Lugo al pedir un café supera todo lo anterior:

″¿Pedir un café con leche y que te pongan esta tapa de lentejas? Echaba de menos Lugo”, ha escrito junto a la imagen en la que puede verse al lado del café un platito de lentejas con un trozo de pan.

La publicación se ha compartido más de 4.000 veces y acumula cientos de comentarios alucinando con la mezcla:

Ya me teníais más que convencida incluso antes de esto jaja. Flipé el año pasado con las tapas de desayuno que nos ponían en Pontevedra. Aunque tengo que decir que la combinación café/lentejas no me convence mucho... pic.twitter.com/TtTm4SvooU