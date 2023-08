La inexplicable caída en efecto dominó de los fans de Lana del Rey en su concierto en México

Lana del Rey ha hecho sold out para sus dos noches en el Foro Sol de México.

Tras siete años sin tocar ahí, la artista indie estadounidense ha cantado frente a 120.000 personas en total en este país que, según ha asegurado ella misma tras interpretar Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, le ha robado el corazón:

"Hay un millón de motivos por los que México tiene nuestro corazón, el mío y el de mi familia y el de mis amigos", ha confesado a sus seguidores.

Pero en mitad del show, ha habido un pequeño percance del que todavía estamos intentado encontrar una explicación lógica: cientos de fans se han caído como piezas de dominó desde las primeras filas del público hacia atrás creando una gran ola humana.

Pese a que ningún asistente ha resultado gravemente herido, los servicios sanitarios han tenido que atender a varios fans tras la caída en masa.

Una de las fans que se encontraban en el concierto ha contado a través de un hilo de X, comúnmente conocido como Twitter, cómo se dio esta caída masiva en el concierto.

Según explica esta usuaria, un hombre empezó a gatear por el suelo para intentar estar más cerca del escenario para ver a Lana del Rey, lo que ocasionó una pelea que acabó haciendo que decenas de personas terminasen en perdiendo el equilibrio cayendo los unos sobre los otros.

Muchos fans han comentado en redes sociales los peligros de lo que ha ocurrido y el miedo que les daría verse en esa situación tras hacerse viral el impactante momento.