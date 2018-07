Insultan a esta joven por llevar shorts y su respuesta es tan épica que revoluciona Facebook

Con las buenas temperaturas que están recorriendo el país en los últimos días, Clara Polo Sabat decidió dar una vuelta por el Paseo Marítimo de Barcelona. Como el tiempo acompañaba, no dudó en usar unos 'shorts', y sus piernas se convirtieron en el centro de atención de miradas furtivas. "¿Alguien con las piernas gordas, con estrías, celulíticas y que se rozan llevando pantalones cortos a plena luz del día y en público?", se preguntaba Clara poniéndose en la piel de quienes la desafiaban con la mirada. Aunque esta joven de 19 años estudiante de Derecho y Criminología en la Universidad Pompeu Fabra admite que, llegado el verano, está habituada a este tipo de situaciones.

Pero su sobresalto vino cuando cruzó por un paso de peatones y un coche con varios jóvenes se acerca bruscamente a la acera para proferirla todo tipo de insultos relacionados con su cuerpo, y en concreto, con unas piernas "ofensivas para la vista". La situación le indignó pero quiso aprovechar Facebook, no para desahogarse ni buscar polémica, sino para reflexionar sobre la actitud de la sociedad ante los cuerpos que no acompañan los cánones de belleza preestablecidos. ¡Y triunfó! El comentario supera los 35.000 'me gusta' y ha sido compartido en más de 15.000 ocasiones.

"Educaros y educad en querer, aceptar y respetar TODOS los cuerpos, independientemente de su aspecto, forma, textura, color, tamaño, funcionalidad, estado de salud, edad, etc... Deconstruyamos las maneras en que se nos ha enseñado a "ver mal" u "odiar" nuestros cuerpos y los ajenos... No es aceptable juzgar a otra gente o a nosotros mismos (entre otras cosas) por el aspecto físico. No sacamos nada ni ayudamos a nadie", dice Clara en Facebook.

"Gordo" no es un insulto, es un adjetivo que describe la anatomía, no es malo"

Y su alegato no acaba aquí. "Quien hablaba en boca de los chicos que me han insultado era su inseguridad y años de mensajes, imágenes, comentarios, conversaciones e insultos que les han enseñado que un cuerpo que no cumple con los cánones sociales de belleza no es aceptable, y como consecuencia de ello debe ser despreciado, de no respeto, no digno de ser deseado ni querido. En definitiva, mensajes que han disminuido y menguado nuestra autoestima y nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. No permitamos que esto siga siendo así".

"Deconstruyamos esa idea de belleza que nos han impuesto desde que nacimos, debemos entender que la belleza está en nuestra mirada: en los ojos con los que miramos el mundo. Es ridículo e irreal pensar que sólo hay una forma de ser "bello", cuando no hay dos personas que sean iguales. Los cánones de belleza responden a una industria y unos intereses que se benefician de nuestro odio hacia nuestro propio cuerpo", finaliza el mensaje. ¡BRAVO!

La respuesta de Clara ha tenido tanto éxito que esta mañana ha sido protagonista del programa matinal de TV3, la televisión autonómica catalana.