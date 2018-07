Jugar al fútbol borracho es la última moda en Noruega

Si no tienes al menos 1.0 de alcohol en sangre , no podrás jugar a este deporte en Noruega. ¿Qué tiene de especial? Nada, es el fútbol de toda la vida pero con el añadido de que tienes que estar borracho para salir al campo. ¿Te imaginas esto en España?

La nueva moda que se está dando en Noruega en los últimos días es la de jugar al fútbol borracho. Así como lo oyes. Si no tienes un mínimo de un 1.0 de alcohol en sangre, el gol no vale y debes beber para llegar al mínimo. Antes de comenzar el partido, se hacen controles para ver cual es el nivel de alcohol de los jugadores pero mucho antes de esto, se arma una fiesta en el vestuario al más puro estilo 'americano', con animadoras, cervezas, música y embudos para poder estar a la altura en el partido. Estamos seguros que, en España, la cosa no acabaría muy bien...