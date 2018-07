El 'Ken Humano' podría perder la nariz

Lleva 42 cirugías y parece que no va a cesar en su empeño de convertirse en el novio de Barbie de carne y hueso. Rodrigo Alves ha sido trasladado de urgencia a un hospital de Málaga después de que su último retoque para acentuar su nariz se complicara y le provocara problemas respiratorios y una necrosis en una fosa nasal. Rodrigo se enfrenta a una peligrosa infección que podría gangrenarse, según los médicos. Su búsqueda constante de la perfección está poniendo su vida en peligro, y nos recuerda al caso de Celso Santebañes, otro Ken Humano que falleció mientras intentaba cumplir el sueño de su vida: parecerse al novio de Barbie.

Este auxiliar de vuelo de 32 años ya estuvo al borde de la muerte hace tres años durante una intervención y hace poco sus cejas se colapsaron por exceso de botox. "No voy a dejar que una estúpida bacteria me derrumbe, podrá arruinar mi nariz pero no va arruinar mi vida y mi confianza en mi mismo", comenta Rodrigo en Instagram, que ya lleva gastados más de 300.000 euros para parecerse a Ken.

En unas semanas se enfrentará a su séptima rinoplastia.