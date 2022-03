Lala Chus imita a Rosalía con su divertido 'Abcdefg' milenial

Rosalía ha incluido su particular abecedario en uno de los cortes de MOTOMAMI. "A de alfa, altura, alien / B de bandida / C de coqueta / D de dinamita", se le oye recitar a la artista, que va enumerando una serie de palabras, adjetivos y expresiones que le gustan y que le han servido de inspiración para su álbum.

Un track de lo más peculiar que no ha pasado inadvertido por Lala Chus, que ha decidido hacer su Abcdefg milenial. Para darle más ambientación, la colaboradora de Cuerpos especiales ha utilizado el famoso filtro del bebé de Snapchat y ha rescatado su carpeta de David Bisbal de la adolescencia.

"A de Aladina, Ana y los siete, 'amoto". B de bilirrubina, Bricomanía, Backstreet Boys", ha empezado a enumerar transportándonos a finales de los 90 y principios de los 2000.

No han faltado dibujos infantiles como Los Teletubbies, que sabemos que Lala Chus es una experta en sus orígenes, Kika Superbruja o el 'letirap' de Leticia Sabater; ni juguetes de la época como el Robot Emilio o el Tamagotchi.

Tampoco ha olvidado a grandes ídolos adolescentes tanto de la música como Backstreet Boys, Britney Spears o Rebelde Wey; como de la televisión: Sabrina (Cosas de Bruja) o Valle (Compañeros). Eso sí, luego ha lamentado olvidarse de la C de Chayanne.

ABCDEFG, POR LALA CHUS

A de Aladina, Ana y los siete, 'amoto"

B de bilirrubina, Bricomanía, Backstreet Boys

D de Diario de Patricia,

E de Emilio, el robot

F de Farmacia de Guardia

G de Grand Prix, o guapetona

H de Hostal Royal Manzanares

I de Ismael Beiro

J de '¡joer, me toca a mí!'

K de Kika Superbruja o King África

L de letirap, o Lala de los Teletubbies

M de Mago, Megatrix, Megatrix

N de Nick Carter

Ñ de Ñapa

O de Oops!.... I did it again

P de patio o Pucca

Q de ¿Qué apostamos? o '¿Qué haces pedazo friki?'

R de Rebelde wey

S de Sabrina o Sonia y Selena

T de Con T de Tarde o Tamagotchi

U de Upa Dance

V de Valle, o la Vale

W de Waku Waku

X de Xuxa

Y de Yola Berrocal

Z de 'zúmbale mambo para que mi gata prenda los motores'