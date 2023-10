Los momentazos en los cines al ver la película de Taylor Swift: dinosaurios, acrobacias y Taylor Lautner

Taylor Swift ha conquistado -literalmente- el mundo con The Eras Tour.

La demanda para poder verla en concierto ha sido tan elevada que muchos fans se han quedado con las ganas. Para evitarlo, ha llevado a los cines un film con el mismo nombre de la gira y en el que repasa la mayoría de canciones que interpreta en directo durante sus shows.

No es una película al uso, sino que ha llevado a la gran pantalla el propio concierto y sus seguidores se lo han tomado como si se encontraran allí mismo. Nada de estar sentados en silencio, más bien todo lo contrario: espectadores de pie bailando y cantando a todo volumen.

Los swifties nos han regalado algunos momentazos muy virales que llevan unos días circulando en redes sociales. ¡Los repasamos!

Todos en círculo con farolillos

Evermore representa la calidez del otoño, los bosques, el fuego... Durante su interpretación del disco, la cantante aparece vestida con una gran capa verde, acompañada de sus bailarines que la rodean y llevan farolillos circulares en las manos.

Los fans han recreado durante varias emisiones en el cine el momento, aunque ellos lo han hecho con las luces del móvil. Ha sido enigmático verlos a todos bailar agarrados de las manos dando vueltas.

Los trabajadores del cine se suman a la fiesta

¿Quién ha dicho que los trabajadores del cine no se pueden emocionar durante la película? En uno de ellos hemos podido ver a dos empleados subidos a los hombros de dos asistentes dándolo todo bailando Shake it off.

El baile en el centro

Los swifties han vivido una de las películas de su vida y no iban a conformarse con verla sentados en la silla.

Se pasaron el rato pegados a la pantalla bailando y completamente eufóricos.

¿Dinosaurios en el cine?

¿Se puede ir disfrazado de dinosaurio gigante al cine? Pues sí, adelante.

Lágrimas y confesiones secretas

Uno de los videos más virales que circula por las redes viene protagonizado por una joven asistente a la que acaban de romper el corazón y llora con otras fans por la pérdida de su amor. Una imagen vale más que mil palabras 'escribidas'...

Un gran vestido para celebrar 'Enchanted'

Enchanted es una de las canciones más mágicas de Taylor y unos espectadores presenciaron una tierna escena. Una chica acudió al cine con un impresionante vestido y bailó la canción agarrada a su compañero.

Los souvenirs son importantes

Los swifties quieren tener un recordatorio de una fecha especial, y algunos han preferido robar el cartel promocional del cine antes que comprarse el vaso con su cara.

Taylor Lautner, el fan VIP

Y cerramos esta larga lista de momentazos con la presencia de un invitado VIP en un cine: Taylor Lautner. El actor acudió y disfrutó tanto de la película que dio varias volteretas de la emoción.

Taylor Swift es una religión y sus fans lo demuestran cada día.

¿Viste algún episodio similar cuando fuiste al cine a ver la película?